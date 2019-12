Star Wars 9: Aufstieg des Skywalkers läuft aktuell im Kino und zieht viel Aufmerksamkeit auf sich. Grund genug, einen Blick darauf zu werfen, was im MMORPG zu Star Wars passiert. Lohnt sich SWTOR deshalb besonders?

Wie wirkt sich „Rise of the Skywalker“ auf Gaming aus? Der neuste Film der Star-Wars-Reihe läuft gerade frisch in den Kinos und hat auch im Gaming-Bereich Wellen geschlagen.

Fortnite feierte das mit dem spezielle Lichtschwert-Event und nutzte den Hype um den Film geschickt für sich. Und auch innerhalb der Franchise wird nach Synergien geschaut, um den Buzz, den der Film schlägt, übergreifend mitnehmen zu können.

Da wäre zum einen Star Wars Battlefront 2, das um den „Rise of the Skywalker“-DLC erweitert wurde. Beeindruckend dabei auch der grandiose Ingame-Trailer, der im Rahmen des Films veröffentlicht wurde:

Aber was ist mit SWTOR? Auch wenn man nach dem Film möglicherweise den Drang verspürt, noch mehr in die Welt von Star Wars einzutauchen, so gibt es auf dem ersten Blick keine direkte Verbindung zu erkennen. Logisch, zumal das MMORPG zu einer anderen Zeit spielt.

Doch wenn man näher hinschaut, ist auch der Film in einschlägigen Foren zu SWTOR ein Thema. Fans des MMORPGs konnten einige Verbindungen zwischen ihrem Spiel und dem Film entdecken (via reddit).

So werden wohl einige Teile aus dem MMORPG in dem Film namentlich erwähnt und wurden dadurch zum Kanon im Star-Wars-Universum: Das heißt, sie haben in der Film-Kontinuität von Star Wars wirklich existiert.

Diese und weitere Diskussionen offenbaren den gegenseitigen Einfluss. So ein großes mediales Ereignis zur Franchise zieht oft die Spiele, die in diesem Universum spielen, mit. Dessen ist sich jeder bewusst. Und auch in SWTOR gibt es aktuell auffällig viele Events.

Unser Autor Alexander Leitsch erfuhr es erst zuletzt am eigenen Leib. So war es bei ihm zwar die Serie „The Mandalorian“, die ihn dazu brachte, wieder Lust auf SWTOR zu bekommen. Die Story des Kopfgeldjägers weckte aber Gelüste, die im MMORPG gut fortgeführt werden konnten.

Warum mir der ganze Hype um „The Mandalorian“ Bock auf SWTOR macht

Wer die Filme schaut, wird auch SWTOR mögen (bestimmt!)

Auch innerhalb der Redaktion haben wir durch Star Wars 9 die Lust verspürt, uns anzuschauen, wie es gerade um das MMORPG steht.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass SWTOR, alleine durch seine reichhaltige Lore und den erzählerischen Stil, für jeden Film-Fan der Franchise ein Versuch wert ist. Und das noch mehr, wenn man gerade im Star-Wars-Fieber ist.

Ist SWTOR aktuell einen Blick wert? Star Wars: The Old Republik mag schon satte 8 Jahre auf dem Buckel haben, doch es bekommt weiterhin Updates und hat genügend Spieler, die die Welt bevölkern. Vor Kurzem erschien sogar erst eine neue, große Erweiterung.

Das Addon Onslaught, das im Oktober erschien, kam bei den Fans sehr gut an, da es den Krieg zwischen dem Imperium und der Republik wieder in den Fokus rückte und gut in Szene setzte. SWTOR gehört zweifelsohne zu den besten Story-MMORPGs und das Addon Onlaught war da keine Ausnahme.

Das MMORPG ist voll vertont und spielt sich nahezu wie ein Film. Da man die komplette Story, die zu den besten im Genre gehört, kostenlos spielen kann, gehört es auch in unsere Liste der besten Free2Play-MMOs, also könnt ihr einfach reinhüpfen und es ausgiebig testen. Vor allem, da die Beschränkungen der kostenlosen Variante aufgelockert wurden.

Wer nicht genug von der Geschichte von Star Wars bekommen kann und eine großartige Story erleben will, hat in SWTOR gerade eine gute Gelegenheit. Vielleicht sogar eine, die zufriedener als jene stimmt, die im Film geboten wird (ja, die ist aktuell ziemlich umstritten, aber das soll jeder selbst entscheiden).

Das folgende Video beschreibt den Werdegang von SWTOR und was es für ein Spiel ist, übrigens ganz gut:

Es gibt zwar keinen Rise of the Skywalker-DLC, aber dennoch gibt es durch mehrere Events gerade mehr zu tun als sonst. Nach einem kurzen Einloggen ins Spiel, konnten wir auch erkennen, dass in SWTOR aktuell so einige imperiale und republikanische Anhänger umhertrudeln.

Aktuelle Events in Star Wars: The Old Republic

In dem MMORPG laufen im Dezember viele Events, die sich sowohl für Neulinge, als auch für Veteranen eignen. Und sie bringen einige Belohnungen mit sich.

Welche Events laufen aktuell in SWTOR? Wie es auch in vielen anderen Multiplayer-Games und MMORPGs der Fall ist, werden in SWTOR fleißig die aktuellen Feste gefeiert.

Der Life Day begann am 17. Dezember und ist für alle Charaktere ab Level 10 verfügbar. Es bringt zwei neue Quests und viele Cosmetics mit sich:

Die Mounts Sleight I und J0-1Y

Möbel für euer Housing

mehrere neue Titel für die Charaktere

Das Event endet am 7. Januar um 13:00 Uhr unserer Zeit.

Ein weiteres Event namens „Rakghoul Resurgence on Corellia“ dreht sich um den Ausbruch einer Rakghoul-Plage. Wenn ihr ordentlich Ruf mit T.H.O.R.N sammeln wollt, dann macht mit bei dem Event.

Als Belohnungen gibt’s außerdem:

Rüstungs-Set „Merciless Seeker“

Rüstungs-Sets „THORN Epicenter“ und „Dark Vector“

Zwei neue Mounts: Infected Varactyl und Infected Dewback

Mini-Pet Ferocious Rakghoul

Das Event endet allerdings schon am 24. Dezember, also müsst ihr euch beeilen.

Die aktuell besten MMORPGs in 2019 – Welches passt zu mir?

Was gibt’s noch Neues? Star Wars: The Old Republic hat außerdem am 20. Dezember seinen Geburtstag gefeiert. Das MMORPG wurde 8 Jahre alt und einige Mitglieder des Entwickler-Teams wendeten sich mit Nachrichten und Dankesagungen an die Spieler.

Vom 17. Dezember bis zum 7. Januar läuft in SWTOR außerdem zur Feier des Geburtstags ein Event. Ein besonderer NPC verkauft euch während der Zeit neue Dekorationen für eure Strongholds:

Statuen von HK-51, Valkorian und Malgus

Class Ship Stronghold Dekos

Holo-Statue von Senya

Und viel Feuerwerk

Die neuen Dekorationen für die Strongholds kommen übrigens ganz passend, den die neue Alderaan Stronghold wird schon bald in die zweite Testphase gehen.

Was ist Alderaan Stronghold? Strongholds sind persönliche Apartamente in SWTOR, die ihr ganz nach euren Wünschen gestalten könnt. Es gibt sie zum Beispiel auf den Planeten Coruscant oder Nar Shadda. Nur wurde auch ein Stronghold für den Planeten Alderaan angekündigt, dem Heimatort der legendären Prinzessin Leia Organa.

Die Ankündigung der Stronghold wurde von der SWTOR-Community auf Reddit mit Humor empfangen. Da der Planet Alderaan in einem der Star-Wars-Filme in die Luft gesprengt wird, gab es Kommentare wie:

Endlich! Ich war noch nie so aufgeregt über etwas, das in Paar Millenia eingeäschert wird! Von Golden_Grammar

Super! Wird die Versicherung diese Stronghold abdecken, falls der Planet Boom gehen sollte? Von Saopaulo940

Andere freuten sich hingegen einfach, weil Alderaan ein schöner Planet ist. Die Stronghold war diese Woche auf den Test-Servern spielbar und die Entwickler fragten in den offiziellen Foren explizit nach dem Feedback der Spieler. Die nächste Testphase für Alderaan Stronghold wurde für den Januar angekündigt.