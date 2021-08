WoW: Twitch-Streamer löscht nach 10 Jahren all seine Charaktere – Will Spiele spielen, die Spaß machen

Ein Twitch-Streamer setzt ein Zeichen und löscht all seine Charaktere in World of Warcraft. Er will wieder Spiele spielen, die ihm Spaß bereiten.

In den letzten Tagen gab es jede Menge Protest in und um World of Warcraft herum. Viele Content Creator wenden sich im Zuge des aktuellen Diskriminierungs- und Sexismus-Skandal von Blizzard und World of Warcraft ab. Andere Streamer, wie Asmongold, sind schon zuvor zu Final Fantasy XIV abgewandert. Wieder andere setzten jetzt drastische Zeichen und löschen all ihre geliebten WoW-Charaktere.

Was ist passiert? Der Streamer imQuazii spielt auf Twitch seit Jahren gerne World of Warcraft. Doch in den letzten Jahren hat das Interesse daran immer weiter abgenommen, da er unzufrieden mit dem Spiel war. Shadowlands war für ihn keine Verbesserung und der aktuelle Sexismus-Skandal rund um Blizzard gab nun den Ausschlag für eine drastische Entscheidung.

In seinem Stream mit dem Namen „Der letzte WoW-Stream? DER LETZTE AUF EINEM LANGEN WEG. Es waren 10 großartige Jahre“ entschied sich imQuazii dazu, all seine Charaktere in World of Warcraft der Reihe nach zu löschen. Lediglich die letzten 3 Charaktere, die alle ohnehin nicht auf dem Maximallevel sind, bleiben bestehen, da er sie nicht vom Hauptmenü aus löschen kann, ohne noch einmal einzuloggen. Charaktere mit Post im Briefkasten können nämlich nicht gelöscht werden.

Während er all die Charaktere löscht, zeigt er auf dem Bildschirm eine Auflistung mit Problemen, die er aktuell und in der jüngeren Vergangenheit in World of Warcraft sieht. Darunter fällt das umstrittene Pakt-System, die Splitter der Herrschaft, aber auch den Schlund oder die Medien in Pakt-Sanktum mitsamt der begrenzten Energie, um diese zu ändern.

Twitch-Streamer hat in den Jahren mit WoW viele Spiele verpasst

Was will imQuazii jetzt machen? Er will sich vor allem anderen Spielen zuwenden, an denen er wieder richtig Spaß hat. Er hat durch World of Warcraft, so sagt er, viele andere Spiele verpasst und auch die Augen ein wenig vor all den schönen Games verschlossen, die in den letzten Jahren erschienen sind. Ohne World of Warcraft als dauerhaftes Spiel, hat er nun Zeit dafür, um all das nachzuholen:

Ich werde Spiele spielen, die mir Spaß machen. Ich werde Spiele spielen, mit denen ich mich wieder wie ein Kind fühle.

Auch dafür gibt es viel Zustimmung, so lautet einer der beliebtesten Kommentare unter dem Clip auf Reddit:

Endlich mit WoW aufzuhören hat dafür gesorgt, dass ich begriff, wie viele fantastische Single-Player-Spiele ich verpasst habe, ich stimme den Typen [imQuazii] vollkommen zu.

Was wird am Video kritisiert? Für die meisten Zuschauer hat das Video wohl eher Symbolcharakter. Denn in World of Warcraft ist es auch nach Monaten oder Jahren noch möglich, gelöschte Charaktere einfach wiederherzustellen – das geht ganz simpel über das Menü und benötigt nicht einmal die Hilfe vom Support. So kritisieren einige, dass imQuazii bei Blizzard hätte beantragen sollen, seinen komplette Battle.net-Account zu löschen – nur dann sind die Charaktere wirklich unwiederbringlich verloren.

Was haltet ihr von dieser Aktion? Eine gute Methode, um ein Zeichen zu setzen? Oder übertriebener Aktionismus?