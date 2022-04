WoW macht uralten Witz wahr: Bringt spielbare Tauren-Schurken

Acht neue Klassen-Volk-Kombos wurden für World of Warcraft bestätigt. Und auch die wohl albernste davon wird endlich Realität.

Die Wahl des Volkes in World of Warcraft bestimmt auch darüber, welche Klasse ein Held wählen kann. Auch in Dragonflight wird das so sein, denn das neue Volk der Dracthyr kann etwa nur zum Rufer werden. Doch Blizzard will bei den alten Völkern diese Beschränkungen lockern und letztlich sogar ganz aufheben. Mit dem nächsten Addon „Dragonflight“ erlaubt man daher eine ganz besondere Kombo:

Tauren-Schurken.

Tauren-Schurken sind ein Mythos und ein Witz, den es schon seit fast 2 Jahrzehnten gibt. Die ältesten WoW-Veteranen werden sich sicher noch an diesen Witz erinnern:

„Was, wenn es Tauren-Schurken gibt, aber sie sind einfach so gut, dass man sie niemals erwischt?“

Was wurde gesagt? In einem Interview mit MrGM sprach Brian Holinka vom WoW-Team über einige Änderungen mit Patch 10.0. Im Konkreten ging es darum, ob es neue Volk-Klassen-Kombinationen geben würde. Holinka erklärte dazu:

Weißt du, wir haben diese grobe Richtung. Ich will jetzt keine großen Versprechungen machen, aber wir haben den Eindruck, dass wir uns eher auf eine Welt hinbewegen wollen, bei der die Rasse eines Charakters keine Begrenzung für das darstellt, was er oder sie in World of Warcraft sein können. Wir arbeiten zwar darauf hin, aber nicht alle Klassen stellen dieselben Anforderungen an die Inhalte. Mehr davon wird im Laufe der Zeit kommen, aber direkt mit 10.0 werden wir Schurken, Magier und Priester für alle Rassen verfügbar machen. Also kann jeder losziehen und mit seinem hinterhältigen Tauren-Schurken auf den Hufen umherschleichen.

Damit hat Holinka klargestellt: Tauren-Schurken kommen und wer sich seinen muhenden Stealth-Traum erfüllen will, kann das schon bald tun.

Was ist das Ziel? Das erklärte Ziel laut Brian Holinka ist damit, dass irgendwann so gut wie alle Einschränkungen aufgehoben werden sollen. Eine Zugehörigkeit zu einem Volk soll nicht darüber entscheiden, was ein Charakter in der World of Warcraft sein kann. Wir dürfen also davon ausgehen, dass früher oder später sämtliche Barrieren fallen werden. Ob einige Ausnahmen bestehen bleiben, etwa für Dämonenjäger oder Rufer, ist noch nicht klar – würde aber zumindest Sinn ergeben, da in diesen Fällen die Animationen stark an das jeweilige Volk angepasst sind und auch geschichtlich die Völker bei diesen Klassen verankert sind.

Welche neuen Klassen-Volk-Kombinationen sind dann möglich? Wenn es tatsächlich so kommen sollte, wie Holinka verspricht, dann sind folgenden, neuen Kombinationen mit Patch 10.0 möglich:

Hochberg-Tauren-Magier

Tauren-Magier

Hochberg-Tauren-Priester

Orc-Priester

Draenei-Schurke

Lichtgeschmiedete Draenei-Schurke

Hochberg-Tauren-Schurke

Tauren-Schurke

Was haltet ihr davon, dass die Beschränkungen aufgehoben werden sollen? Eine gute Sache für mehr Freiheit? Oder ruiniert das die Lore der einzelnen Völker?