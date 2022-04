WoW: Hat Blizzard das riesige Schwert vergessen? „Nein“, meint der Game Director

Das riesige Schwert in Silithus ist auch nach 2 WoW-Addons vorhanden. Bleibt das jetzt? Ist das gar kein Problem?

Für manche Spieler mag es bereits in Vergessenheit geraten sein, doch viele Fans von World of Warcraft rätseln noch immer, was denn nun eigentlich mit dem großen Schwert ist, das noch immer in Azeroth steckt. Der Game Director von WoW hat dazu nun eine Antwort gegeben, die wohl nicht allen gefallen wird. Denn offenbar ist das Problem mit dem Schwert längst behoben.

Was ist das für ein Schwert? Das Schwert gehörte Sargeras, dem Anführer der Brennenden Legion. Am Ende der Erweiterung „Legion“ versuchte er Azeroth vollständig zu vernichten. Es gelang ihm jedoch nicht, den Planeten zu zerstören, doch konnte er die Klinge noch tief in den Planeten rammen. Das hatte zur Folge, dass überall auf der Welt das Lebensblut von Azeroth, das „Azerit“ hervortrat und es zum nächsten großen Kampf zwischen Horde und Allianz kam.

Ion Hazzikostas, der Game Director von World of Warcraft.

Was wurde nun gesagt? In einem Interview mit Buffed beantwortete der Game Director von World of Warcraft, Ion Hazzikostas, eine Frage zum Schwert in Silithus. Buffed wollte wissen, ob es in Azeroth größere Überarbeitungen gibt, immerhin sei das Schwert ja noch vorhanden. Dazu hieß es von Hazzikostas:

Wir haben 2018 unsere Artefaktwaffen verwendet, um die Verderbnis aus dem Schwert zu läutern. Dort ist alles in Ordnung. Es ist nur noch ein großer Splitter. […]

Tatsächlich war das damals eine Questreihe, die aber nur für relativ kurze Zeit verfügbar war. Die Helden mussten die angesammelte Artefaktmacht und Kraft ihrer Waffen opfern, um damit das „Gift“ zu läutern, das von der Klinge ausging und den Planeten bedrohte.

Für viele Spieler schien das aber in Vergessenheit geraten zu sein. Immerhin war das für die meisten lediglich das Event, bei dem die Artefaktwaffen all ihre Stärke eingebüßt haben.

Warum ist das relevant? Das Thema kam in den vergangenen Jahren immer wieder auf. Viele Spieler sind offenbar der Ansicht, dass man doch irgendwas mit diesem gigantischen Schwert machen muss, das noch immer tief in der Kruste des Planeten steckt. Jetzt hat Hazzikostas es aber nochmal bestätigt: Das ist schlicht keine akute Gefahr, denn die Bedrohung, die von dem Schwert ausgeht, wurde schon lange gebändigt.

Damit bleibt das Schwert in Silithus wohl nur eines: Ein Monument.

Was haltet ihr von der Antwort? Ist es okay, wenn das Schwert nun einfach für immer in Silithus steckt? Oder sollten sich die Helden von Azeroth doch irgendwie anderweitig darum kümmern?