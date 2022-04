WoW: Wann ist der Release vom neuen Addon Dragonflight?

Dragonflight wird das neue Addon für World of Warcraft. Aber wann ist der Release? Wann können wir endlich die Dracheninseln erkunden?

Die Enthüllung der nächsten Erweiterung Dragonflight von World of Warcraft kam bei den Spielern relativ gut an. Doch neben all den Informationen zum neuen Kontinent „Dracheninseln“, den Rufer der Dracthyr oder dem Drachenreiten, fehlte eine wichtige Information komplett: Das Release-Datum von Dragonflight.

Das ist ziemlich ungewöhnlich.

Wann ist ein realistischer Release-Termin für Dragonflight? Auch wenn Blizzard noch kein offizielles Release-Datum zu WoW: Dragonflight verraten hat, kann man bereits einige Spekulationen anstellen.

Denn wir wissen bereits, dass Shadowlands noch eine „Saison 4“ bekommen wird. Die aktuelle Saison 3 läuft dabei erst seit wenigen Monaten und wird vermutlich noch etwas andauern.

Wenn man nun grob überschlägt, dass Saison 3 mindestens bis Juli laufen wird und Saison 4 auch noch einmal mindestens 5-6 Monate, dann sind wir bereits im Jahr 2023 angekommen. Der frühste Release-Termin wäre damit Quartal 1 im Jahr 2023.

Sollte es zu Verzögerungen kommen oder die Entwickler sich mehr Zeit lassen wollen – was WoW vermutlich guttun würde – könnte es auch Quartal 2 werden, also der Zeitraum April – Juni 2023.

Wenn ihr das neue WoW-Addon schon vor dem Launch spielen wollt, solltet ihr euch für die Beta von Dragonflight anmelden.

Warum ist das Fehlen des Datums ungewöhnlich? In aller Regel geht die Ankündigung einer neuen Erweiterung von World of Warcraft fast nahtlos mit der Möglichkeit einher, das Addon direkt vorbestellen zu können. Das war bei Dragonflight nicht der Fall. Der Umstand ist ziemlich verwunderlich, denn dem Anschein nach sind die Vorbesteller-Items bereits in den Spieldaten von Patch 9.2 auf den Live-Servern enthalten.

Warum also sollte Blizzard nicht sofort mit dem Vorverkauf beginnen und den Hype der Ankündigung ausnutzen, um sich direkt das Geld der Vorbesteller-Fans zu sichern?

Darüber lässt sich nur spekulieren, doch eine Vermutung liegt hier besonders nahe:

Blizzard hat selbst noch kein genaues Release-Datum geplant und ist sich noch nicht einmal grob sicher, wann die Erweiterung veröffentlicht wird.

Das scheint zumindest die naheliegendste Antwort zu sein und würde auch mit einem anderen Fakt gut zusammenpassen: Denn in einigen Ländern ist Blizzard – und alle anderen Anbieter digitaler Waren – gesetzlich dazu verpflichtet, ein Lieferdatum anzugeben. Ist das nicht möglich, kann das zu Problemen führen, wie es etwa schon bei Warcraft III: Reforged der Fall war.

Auf der anderen Seite wäre es durchaus möglich, dass Blizzard die Vorbestellung von Dragonflight noch an ein anderes Spiel knöpfen möchte. Immerhin wird im Mai das heiß ersehnte „Warcraft Mobile“ angekündigt. Es wäre zumindest denkbar, dass Blizzard hier ein wenig „Cross-Promotion“ betreiben will und die Vorbestellung von Dragonflight zum Beispiel an Boni oder einen Beta-Zugang zum Mobile-Game knüpft.

Vollkommene Gewissheit gibt es natürlich erst, sobald Blizzard die Vorbestellung für Dragonflight eröffnet. Wir werden natürlich darüber berichten, sobald das der Fall ist.