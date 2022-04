WoW will mit Dragonflight wieder mehr zu dem werden, was das MMORPG so stark gemacht hat

Am 19. April kündigte World of Warcraft seine neue Erweiterung Dragonflight an. Es führt die Spieler auf die mythischen Dracheninseln und bringt eine neue Klasse sowie ein neues Volk, die Dracthyr. Im MeinMMO-Podcast nehmen wir die Ankündigung unter die Lupe.

Das ist das Thema: Nach vielen Monaten voller Leaks und Spekulationen innerhalb der Community kam am 19. April endlich die offizielle Ankündigung. Das neue Addon Dragonflight und dessen 4 neue Gebiete spielen wieder auf Azeroth.

Inhaltlich gibt es außerdem:

Die neue Klasse Rufer

Das neue Volk der Dracthyr

Überarbeitung des Talent- und Berufe-Systems

Drachenreiten als neues Feature

Überarbeitung des Interface

Das Level-Cap wird auf 70 angehoben

In der neuen Folge des Podcasts reden Alexander Leitsch und Benedict Grothaus über die neue Erweiterung und was sie für WoW bedeutet.

Hier könnt ihr hören:

Hier könnt ihr den Podcast auch hören:

Wir behandeln in unseren regelmäßigen Podcasts auch Sonderthemen wie die Ankündigung von Witcher 4 und laden besondere Gäste ein wie die Jungs des LoL-E-Sport-Teams Eintracht Spandau.

Was haltet ihr von Dragonflight? Ihr könnt uns übrigens erzählen, was ihr von dem neuen Addon haltet. Stimmt ab bei unserer Umfrage und schreibt uns einen Kommentar mit eurer Meinung.

Anregungen oder Kritik?

So könnt ihr mitgestalten: Ihr könnt übrigens aktiv an der Verbesserung des Podcasts mitwirken. Wenn ihr Feedback wie Anregungen oder Kritik habt oder einfach einen coolen Themenvorschlag einreichen wollt, der dringend mal diskutiert werden sollte, dann schaut doch auf unserem Discord-Server vorbei.

Alternativ könnt ihr auch direkt eine Mail an info@mein-mmo.de schreiben und uns so an euren Gedanken teilhaben lassen. Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.