WoW: Ihr müsst bald einem „Sozialvertrag“ zustimmen – oder das Spiel schließen

World of Warcraft wird euch bald einen Sozialvertrag vorhalten. Wer dem nicht zustimmt, muss das Spiel verlassen.

Communitys von MMORPGs sind nicht immer gerade der freundlichste Ort und World of Warcraft bildet da leider keine Ausnahme. Jeden Tag gibt es Berichte von Spielern, die beleidigt oder angefeindet wurden, wenn nicht sogar härtere Vergehen wie Bedrohungen vorkommen. Für viele ist das Internet und solche Spiele halt noch immer ein anonymer Raum, in dem man sich nicht benehmen muss.

Dass das den Spielspaß hemmt und eine Community langsam zersetzt, ist jetzt wohl auch Blizzard aufgefallen. Deshalb müsst ihr bald einem neuen „Sozialvertrag“ zustimmen.

Was wurde entdeckt? Die Dataminer von wowhead haben in der neusten Version von Patch 9.2.5 einige Dateien gefunden, die darauf hindeuten, dass WoW-Spieler beim Einloggen künftig ein neues Fenster sehen. Darin bekommen sie einen „Sozialvertrag“ vorgesetzt, der einige Richtlinien und Verhaltensweisen aufzeigt, die erwünscht oder eben unerwünscht sind.

Was steht im Sozialvertrag? Der genaue Text ist in englischer Sprache bereits ausgelesen worden. Wir haben ihn für euch übersetzt:

Seid gegrüßt, Reisender, und willkommen in der World of Warcraft! Azeroth ist eine lebende Welt voller Menschen wie du – andere Spieler mit anderen Hintergründen, Kulturen, Erfahrungen und Geschichten, die alle zusammenkommen, um World of Warcraft zu spielen. Jeder Spieler und jede Spielerin verdient es, eine Welt zu haben, in der sie sich sicher fühlen, also nimm dir bitte eine Minute, um unseren Sozialvertrag zu lesen.

Während du in Azeroth bist, tu dein Bestes, um:

– Dich mit anderen Spielern zu verbinden und Freunde zu finden! Wenn du in Gruppen-Inhalten höflich bist, hilfst du dabei, dass du und deine Teamkollegen die bestmögliche Zeit haben. Eine freundliche Hallo-Nachricht kann dabei helfen, den Pfad zum Erfolg deiner Gruppe zu ebnen.

– Als Team mit deinen Mitspielern zu spielen – egal ob das in Dungeons, Raids, Schlachtfeldern, oder Arena oder beim Questen in der Welt ist. Tu dein Bestes, um dein Team durch Kommunikation und Verhalten zu unterstützen, sodass ihr alle eure Erfolge gemeinsam feiern könnt.

– Hilf anderen Spielern, die du in der Welt triffst. Vielleicht braucht jemand Unterstützung beim Besiegen eines schwierigen Monsters oder einfach ein bisschen Heilung!

– Hilf anderen bei Fragen, die sie in Chatkanälen wie dem Allgemein- oder Handels-Channel schreiben. Wir waren alle mal Neulinge – eine einzige Person, die Hilfe anbietet, kann viel bewirken!“

Wir wissen, dass das Internet nicht immer ein sicherer Ort ist. Darauf basierend, nimm bitte zur Kenntnis, dass die folgenden Verhaltensweisen in Azeroth nicht akzeptiert sind:

– Hassrede, einschließlich negativer Kommentare, die die Identität eines anderen Spielers zum Ziel haben, einschließlich Aspekten wie Rasse, Geschlecht oder Fähigkeiten

– Belästigungen, Bedrohungen oder schmähende / herabwürdigende Sprache oder Verhaltensweisen

– Spammen, Werben oder andere störende Verhaltensweisen

Wenn du deine Mit-Abenteurer mit einer dieser Verhaltensweisen schädigst, dann kannst du bestraft werden, bis hin zur Schließung deines Accounts.

Es ist eine große Welt da draußen, mit allen möglichen Leuten. Also versuche, respektvoll miteinander umzugehen und wenn du glaubst, dass jemand gegen diese Regeln verstößt, dann melde diese Verhaltensweisen bitte, damit unser Team sich das anschauen kann. Zusammen können wir daran arbeiten, dass World of Warcraft eine sichere Heimat, fern der Heimat für alle ist.