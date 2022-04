Blizzard verspricht nach 4 Jahren endlich Infos zu Warcraft Mobile – Aber was wird das für ein Spiel?

Was würdet ihr euch als Mobile-Spiel zu Warcraft wünschen? Lieber ein Strategiespiel, eine Ergänzung zu WoW oder ein ganz eigenes MMORPG? Schreibt es in die Kommentare.

Wie lange ist Warcraft Mobile in der Entwicklung? Clayton Chod ist 3D-Artist und arbeitet bereits seit längerer Zeit an Warcraft Mobile. Er ist seit 2016 bei Blizzard und arbeitete 2021 nach eigener Aussage bereits „die längste Zeit bei Blizzard“ an dem Mobile-Spiel .

Was wurde genau angekündigt? Im Earnings Call, in dem über die aktuellen Quartalszahlen von Acitivision Blizzard gesprochen wurde, ging es auch kurz um Warcraft Mobile. Dort hieß es, dass „in den kommenden Wochen“ neue Details zu einem Mobile-Spiel im Warcraft-Universum verraten werden.

