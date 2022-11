WoW: Tanks sind eine Plage im PvP, aber Blizzard hält an ihnen fest

Im neusten PvP-Modus von World of Warcraft sind Tanks ein großes Problem. Doch Blizzard ist der Ansicht, dass man das in den Griff kriegen wird.

Viele Jahre lang haben PvP-Fans in World of Warcraft nach einer „Solo-Que“ verlangt, also einem Weg, sich auch alleine für gewertetes PvP anzumelden. Inzwischen ist das möglich – aber dann sind doch wieder viele unzufrieden. Das neue Problem: Tanks machen im Solo-Modus das Spiel zur Hölle für alle anderen. Sie können einfach zu viel.

Blizzard hat sich zu dem Problem geäußert und bleibt recht eisern: Tanks werden nicht aus dem Modus ausgeschlossen.

Was ist das für ein Spielmodus? Das „Gemischte Einzel“, im englischen „Solo Shuffle“ ist ein PvP-Modus, für den man sich nur alleine anmelden kann und der trotzdem mit einem Ranking versehen ist. Insgesamt 6 Spieler spielen mehrere Runden in wechselnden Teams aus 3. So muss jeder mal mit jedem anderen Spielen und gleichzeitig gegen jeden anderen antreten. Wer am Ende der 6 Partien am häufigsten als Sieger hervorgegangen ist, der gewinnt am meisten Wertung.

Keine Tanks im PvP? Das hätten einige Spieler gerne.

Was ist das Problem? Das allgemeine Ziel beim Solo-Shuffle ist klar: Einen Gegner so schnell wie möglich in den Boden stampfen. In der Regel ist das der Spieler mit den wenigsten Lebenspunkten.

Doch Tanks sorgen für besondere Probleme in diesem Modus. Denn sie sind nicht nur deutlich widerstandsfähiger, sondern haben oft noch massive Eigenheilung, können sogar ihre Teamkollegen heilen und selbst noch soliden Schaden austeilen. Sie sind in diesem Modus besonders stark die „eierlegende Wollmilchsau“ und können zu viel Frust bei allen anderen führen, die nur Heiler oder DPS-Charaktere spielen.

Die Forderung der Spieler war daher klar: Tanks sollten aus dem Solo-Shuffle ausgeschlossen werden.

Was ändert Blizzard nun? Im offiziellen WoW-Forum hat sich Blizzard zur Tank-Problematik geäußert. Man erkennt die Probleme an, wolle aber eines ganz deutlich klarstellen:

Wir wollen klar festhalten, dass das Ausschließen von Tanks aus Arena oder dem Gemischten Einzel keine Option ist, die wir ins Auge fassen. Wir erschaffen Inhalte, die für alle verfügbar sind, egal welche Spezialisierung sie haben und es gibt Spieler, die genießen eben nur eine Klasse oder Spezialisierung. Wir wollen diese Spieler nicht isolieren und glauben, dass es noch andere Design-Optionen gibt, die wir stattdessen erforschen können.

Stattdessen will Blizzard neue Regeln in das Gemischte Einzel einführen, die bereits in der kommenden Woche (16. November) in World of Warcraft live gehen sollen:

Schutz-Paladine gelten künftig als „Heiler“ und werden nur noch in Partien einsortiert, in denen der andere Heiler auch ein Schutz-Paladin ist.

Alle anderen Tanks werden künftig als DPS-Charakter eingestuft und es kann maximal einen Tank-DPS-Charakter im Match geben.

Spieler reagieren gemischt: Die Reaktion der Spieler auf diese Entscheidung fallen eher unterschiedlich aus. Während viele es begrüßen, dass Blizzard das Problem zumindest anerkennt, sind andere unzufrieden. Sie fordern den direkten Ausschluss von Tanks aus diesem Modus, da die einfach unmöglich zu balancen seien. Einige Stimmen aus dem Beitrag im WoW-Forum:

„Ich bin froh, dass die ganzen toxischen Leute unrecht hatten und Tanks weiterhin dabei bleiben.“

„Wenn es keine Chance gibt, dass ihr Tanks aus diesem Modus ausschließt, dann balanciert die endlich besser aus, sodass es Spaß macht, gegen sie zu kämpfen. Aktuell sind Kämpfe gegen Tanks nur für einen spaßig: den Tank“

„Ich möchte festhalten, dass das Ausschließen von Dragonflight aus meinem Budget und 15 $ pro Monat mehr zu haben, eine Option ist, die ich ins Auge fasse.“

Was denkt ihr? Sollten Tanks im „gemischten Einzel“ bleiben dürfen? Oder haben Tanks in diesem PvP-Modus nichts verloren?