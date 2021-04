Spieler rennt 4 Jahre lang in 2000 Dungeons – Für eins der seltensten Items in WoW

Fast vier Jahre arbeitete ein Spieler im MMORPG World of Warcraft daran, das Pendel der Verdammnis zu bekommen. Jetzt hat er es endlich geschafft.

Was ist das für Item? In vielen MMORPGs gibt es seltene Gegenstände, die man nur durch Zufall findet. In World of Warcraft gehört das Pendel der Verdammnis zu den 10 seltensten Items (via GameRant). Die Chance, es zu bekommen liegt bei höchsten 0,03 %.

Die Zweihand-Axt besitzt einen Schaden von 124 bis 187 (3,88 Schaden pro Sekunde) und das Tempo 4.00. Das Pendel der Verdammnis benötigt Stufe 39 und fügt eine tödliche Wunde und 250 bis 350 Schadenspunkte extra hinzu.

Wo bekommt man den Gegenstand? Das Pendel der Verdammnis ist eine Waffe, die ihr als zufälligen Loot von Gegnern im Dungeon Uldaman erhaltet. Allerdings droppt das Item nur extrem selten, was es zu einer längerfristigen Aufgabe macht, das Pendel zu farmen.

Fast 4 Jahre Grind für ein Item

Wie kam der Spieler an das Item? WoW-Fan POROWL erklärt über reddit, dass er im regulären World of Warcraft 2.000 Dungeon-Runs und in WoW Classic noch einmal 292 Runs in Uldaman brauchte, bevor das Pendel der Verdammnis endlich als Beute droppte.

Darüber hinaus freute er sich, dass er im selben Run, der ihm das Pendel bescherte, noch die Kopfbedeckung Papal Fez fand, die auch relativ selten ist.

So kommt die Errungenschaft an: Zahlreiche Spieler gratulieren POROWL dazu, das er endlich sein Ziel erreichen konnte.

clickrush meint scherzhaft (via reddit): „Jetzt kannst du ja endlich damit beginnen, das Spiel zu spielen.“

bodin26 meint (via reddit): „Du bist ja ein Verrückter! Gratulation.“

Silinia schreibt (via reddit): „Gratulation. Ich habe mein Pendel nicht gefarmt, sondern für 12.000 Gold für meinen 39er-Twink gekauft.“

Warum war der Spieler so scharf auf das Item? POROWL hat sich ein Ziel gesetzt, das er mit dem Pendel der Verdammnis umsetzen will. Er erklärt dazu:

Mein Plan bezüglich des Pendels der Verdammnis ist ziemlich simpel. Ich werde der stärkste Level-39-Schamane in TBC Classic sein!

Das Pendel der Verdammnis ist eine der wenigen Waffen in WoW mit einem Tempo von 4.00. Dies, gepaart mit dem Schaden, macht die Axt besonders für Krieger und Schamanen zu einer Waffe, die extrem viel „Burst-Damage“, also viel Schaden in möglichst kurzer Zeit, austeilt.

Ausgestattet mit dieser Waffe ruft POROWL jetzt also alle Spieler der gegnerischen Allianz auf, sich mit ihm zu messen.

Darüber hinaus hat er schon neue Aufgaben gefunden. Er möchte noch weitere extrem seltene Gegenstände in WoW farmen. Aber zuvor ist eine Pause geplant.

Ich habe immer noch nicht den Presslufthammer, Digmaster 5000 und Umschlingung der verlorenen Zeit gefunden. Ich werde vielleicht in Burning Crusade weiterhin Dungeon-Runs in Uldaman machen, aber im Moment denke ich, dass ich noch 8 weitere Durchläufe erledige, um eine glatte 300 zu erreichen und dann für eine Weile aufhören.

Würdet ihr auch 4 Jahre lang im WoW versuchen, an ein bestimmtes Item zu kommen? Habt ihr euch ähnliche Ziele gesucht? Schreibt es uns in die Kommentare.

