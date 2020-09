Der große Patch 9.0 von World of Warcraft wurde noch einmal in die Testphase geschoben. Doch was heißt das eigentlich?

In den letzten Wochen und Monaten gab es immer wieder Gerüchte, dass Blizzard sich mit der kommenden Erweiterung World of Warcraft Shadowlands vielleicht doch etwas überhoben hat. Das unerwartet frühe Release-Datum sorgte schon für Zweifel, der jetzt noch genährt wurde. Denn der kommende Patch 9.0 wurde noch einmal in den Test-Zustand versetzt. Doch was bedeutet das?

Was ist passiert? Der Patch 9.0 auf dem PTR hatte seit einigen Tagen den Zusatz „Release Candidate“. Das ist eine Versions-Bezeichnung, die Blizzard immer dann verwendet, wenn sie davon ausgehen, dass die aktuelle Patch-Version stabil ist und so ins Live-Spiel übernommen werden kann.

Jetzt hat der Patch 9.0 auf dem PTR jedoch noch einmal ein Update bekommen. Der Zusatz „Release Candidate“ wurden entfernt und der Patch ist zurück um Test-Zustand.

Warum wurde das gemacht? Im Regelfall setzt Blizzard den Zustand eines Patches wieder in den „Test“-Modus, wenn es noch mehrere Baustellen und Fehler gibt, die behoben werden müssen.

Es wäre möglich, dass es sich dabei nur um einen kleinen Fehler von Blizzard handelt. Es reicht aber dennoch aus, um besorgt zu sein. In jedem Fall sollten die Spieler sich emotional schon einmal darauf einstellen, dass Patch 9.0 womöglich doch noch nicht am kommenden Mittwoch erscheint und noch eine oder zwei Wochen länger auf sich warten lässt.

Was hat das für Folgen? Innerhalb der Community stand der 30. September eigentlich schon als Release-Tag von Patch 9.0 fest, auch wenn Blizzard das nie angekündigt hat. Es wäre denkbar, dass der Release nun erst später – etwa am 7. Oktober – erfolgt.

Dass sich die ganze Erweiterung Shadowlands dadurch noch verschiebt, ist allerdings eher unwahrscheinlich. WoW-Erweiterungen haben seit „The Burning Crusade“ ihren angekündigten Termin stets eingehalten.

Sobald es konkrete Infos zur Veröffentlichung des Patches gibt, werden wir natürlich darüber berichten.

Könntet ihr mit einer Verschiebung des Patches oder gar Shadowlands leben? Oder habt ihr euren Urlaub schon lange darauf ausgerichtet?