WoW: Patch 8.3 Visionen von N’Zoth hat endlich ein Release-Datum

Endlich gibt es ein Release-Datum für den Patch 8.3 Visionen von N’Zoth. Wir verraten euch, wann der WoW-Patch startet und haben auch die Termine für den neuen Raid.

Schon seit mehreren Monaten ist Patch 8.3 Visionen von N’Zoth auf dem Testrealm von World of Warcraft verfügbar. Die Bosse wurden bereits vielfach getestet und viele Systeme mehrfach überarbeitet und verbessert. Jetzt neigt sich die Entwicklung langsam dem Ende zu, denn Blizzard hat ein offizielles Release-Datum bekannt gegeben.

Wann kommt Patch 8.3? Der große Patch erscheint bei uns am Mittwoch, den 15. Januar 2020, also in knapp 4 Wochen. Wie angekündigt wartet Blizzard somit die Weihnachtszeit und Urlaubssaison ab, bevor es im kommenden Jahr mit neuen Inhalten losgeht.

Wann kommt der neue Raid? Der nächste Raid „Ny’alotha“ startet wie gewohnt ein bisschen später, damit sich alle erst die neuen Inhalte anschauen können. Auch die LFR-Flügel kommen zu unterschiedlichen Terminen. Der aktuelle Release-Plan sieht wie folgt aus:

22. Januar: Normaler und heroischer Modus öffnet

29. Januar: Mythischer Modus und LFR-Flügel 1 öffnet

12. Februar: LFR-Flügel 2 öffnet

26. Februar: LFR-Flügel 3 öffnet

11. März: LFR-Flügel 4 öffnet

Das beliebte „World First“-Rennen beginnt also ab dem 28. Januar, denn dann starten die amerikanischen Gilden. Europäische Gilden (wie Method) starten einen Tag später aufgrund der unterschiedlichen Wartungsarbeiten und der Zeitverschiebung.

Was steckt alles in Patch 8.3? Was neben dem neuen Raid noch so alles im Update steckt, haben wir euch in unserer großen Übersicht zu Patch 8.3 verraten. Neben neuen Verbündeten Völkern und einem Ersatz für die Mechanik des Titanforging.

Freut ihr euch schon auf Patch 8.3? Findet ihr die Wartezeit zu lang? Oder ist der Termin perfekt für euch?

