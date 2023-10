WoW: Der neue Patch 10.2 erscheint in wenigen Tagen, direkt nach der BlizzCon

Das nächste Update von World of Warcraft erscheint früher als gedacht. Schon Anfang November ist es so weit.

In World of Warcraft ist es gerade ein wenig langweilig. Denn obwohl Blizzard relativ schnell neue Patches raushaut, ist die zweite Saison „relativ ausgelutscht“. Die meisten Spielerinnen und Spieler haben längst ihre optimale Ausrüstung und warten darauf, dass die Story und die Itemspirale weitergeht.

Blizzard hat nun den Release-Termin für das nächste Update verraten. Schon in 3 Wochen geht es weiter.

Wann ist Release von Patch 10.2? Blizzard hat den Release-Termin für den Patch 10.2 Wächter des Traums bekanntgegeben. Der Patch startet am 8. November 2023 bei uns in Europa. Aufgrund der unterschiedlichen Termine für die Wartungsarbeiten geht der Patch auf den US-Realms bereits einige Stunden früher, am 7. November, live.

Was steckt in Patch 10.2? Das Herzstück des neuen Patches ist die Reise in den Smaragdgrünen Traum. Der neue Weltenbaum Amirdrassil wird hier von den Energien des Traums genährt und langsam auf den Übergang nach Azeroth vorbereitet. Doch die Streitkräfte von Fyrakk, die Druiden der Flamme und die Elementare der Feuerlande, greifen den Smaragdgrünen Traum an und versuchen den neuen Weltenbaum zu verbrennen, um dessen Macht zu erhalten.

Zu den Highlights des Patches gehören:

Neuer Raid „Amirdrassil“ mit Fyrakk als Endboss

Neue Ruhm-Fraktion „Wächter des Traums“

Neue Außenwelt-Zone, der Smaragdgrüne Traum

Dazu gibt es natürlich die üblichen Inhalte, wie eine neue Saison, frische Tier-Sets und leichtere Überarbeitungen mehrere Klassen, wie etwa dem Schurken oder dem Dämonenjäger.

Großen Wert legt Blizzard dieses Mal darauf, dass auch Solo-Spieler viel zu erledigen haben.

Kommt danach noch was? Dem Anschein nach ist Patch 10.2 der letzte „große“ Patch von Dragonflight, denn er bringt ein Item, das es immer nur zum letzten Raid-Tier gibt. Die Entwickler haben aber verraten, dass danach noch mehr Story erzählt wird, vermutlich in kleineren Patches. Außerdem ist es wahrscheinlich, dass es eine „Saison 4“ geben wird, in der alle Raids noch einmal relevant werden – so, wie das auch schon zu Shadowlands der Fall war.

Wie es mit World of Warcraft und der nächsten Erweiterung weitergeht, erfahren wir am 3. November auf der BlizzCon 2023.