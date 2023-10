WoW-Entwickler verraten uns: Der neue Patch legt Wert darauf, dass auch Solo-Spieler viel zu tun haben

In einem Interview konnten wir von MeinMMO mit den beiden Entwicklerinnen Maria Hamilton (Associate Design Director) und Laura Spreitzer (Game Designer) über den kommenden Patch 10.2 in World of Warcraft sprechen. Wichtige Punkte sind dabei das Design der Public Events und generell die Inhalte für Solo-Spieler.

Noch im Herbst soll der neue Patch 10.2 für WoW erscheinen. Wächter des Traums bringt euch einen neuen Raid, eine neue legendäre Zweihand-Axt und die Saison 3 für Mythisch+ und PvP. Das große Highlight dürfte aber die Reise in den Smaragdgründen Traum sein.

Dort könnt ihr einen Teil des Traums erleben. Er trägt den Namen Yseras Auge und ist so etwas wie der Kern des Traums. Hier ist der neue Weltenbaum eingepflanzt und soll wachsen, bis er stark genug ist, um letztlich nach Azeroth gebracht zu werden.

Doch was steckt eigentlich hinter der Entwicklung eines neuen Gebiets? Und welche Events erwarten uns dort? Diese Fragen haben wir den Entwicklerinnen gestellt.

Nur eine kleine, aber wichtige Ecke des Traums

MeinMMO: Mit Patch 10.2 geht es in den Smaragdgrünen Traum. Das ist ein wichtiges Gebiet für viele Spieler. So wichtig, dass einige sich sogar eine eigene Erweiterung dazu wünschen. Glaubt ihr, dass der Traum als „eigene Zone im Patch“ ausreicht, um zu zeigen, was ihn eigentlich ausmacht?

Laura Spreitzer: Das ist nicht unbedingt das letzte Mal, dass wir den Traum sehen. Der Traum ist sehr umfangreich, das stimmt. Ich meine, er ist ein Abbild von Azeroth, richtig?

Es ist also unvermeidlich, dass es ein riesiger Ort ist, von dem wir im Moment nur eine kleine Ecke sehen. Das heißt aber nicht, dass es später nicht noch andere Gelegenheiten geben wird, um mehr davon zu sehen.

Einen Einblick in das neue Gebiet und den Patch generell bekommt ihr in diesem Video:

MeinMMO: Und warum ist der Traum und gerade dieser Abschnitt ein Teil von Patch 10.2 geworden?

Maria Hamilton: Nun, wir haben die Story der Dracheninseln geplant, die Geschichten, die wir erforschen wollten. Als wir wussten, dass wir all diese Aktualisierungen im Laufe des Jahres machen würden, haben wir entschieden, welche Geschichten wir wann erzählen würden.

Und es war uns wichtig, dass wir diesen epischen Moment haben, in dem wir gegen Fyrakk kämpfen. Und wir wussten, dass Fyrakk auf der Suche nach Macht war. Das war eine wichtige Sache. Im Laufe von Dragonflight haben wir die Geschichten der einzelnen Drachenschwärme auf ihre eigene Art und Weise erzählt. Wir haben auch einen Ausblick darauf gegeben, was passiert, wenn alle Schwärme vereint arbeiten.

Und dann gibt es noch diese große Bedrohung für die ganze Welt. Wir wussten, dass wir den Samen des Weltbaums in den Smaragdgrünen Traum gepflanzt hatten, um sein Wachstum zu beschleunigen und ihn zum Leben zu erwecken. Dies würde der Ort dieses Kampfes, dieser großen Auseinandersetzungen sein.

Alle Inhalte aus bestimmte Elite-Mobs sind allein abschließbar

MeinMMO: In der Zaralekhöhle skalierte das öffentliche Event nicht gut, wenn nur ein paar Leute anwesend waren. Man benötigte im Grunde einen ganzen Raid, wenn man die späteren Stufen und besseren Belohnungen erreichen wollte. Werden die Events im Smaragdgrünen Traum auch mit weniger Leuten machbar sein?

Laura Spreitzer: Ich bin so froh, dass du gefragt hast. Wir haben dieses Feedback natürlich gehört, und ich bin froh, sagen zu können, dass wir uns viel Mühe gegeben haben, um sicherzustellen, dass das Event Superblüte solotauglich ist. Ich denke, fast alle wiederholbaren Aktivitäten in 10.2 sollten solofähig sein, mit Ausnahme der seltenen Elite-Gegner.

Wir wollten ganz gezielt dafür sorgen, dass die Jagd auf die seltenen Eliten nicht so etwas wie eine langweilige Ausweich-Aktivität ist, die man macht, wenn einem alles andere ausgeht. Wir haben uns stattdessen auf die Smaragdfülle fokussiert, bei dem man überall in der Zone Samen pflanzt, die Aktivitäten und andere Dinge auslösen, die man mit einer Währung bezahlen kann, die man während der Superblüte erhält.

All das ist absolut allein machbar. Man bekommt ein paar größere Kisten, wenn man mehr Leute hat, die mehr beisteuern können, aber im Allgemeinen kann man die Hauptbelohnungen, nach denen man sucht, auch bekommen, wenn man ganz allein unterwegs ist.

MeinMMO: Viele öffentliche Events werden nur so lange gespielt, bis man ehrfürchtig bei der entsprechenden Fraktion ist. Wird es mehr Anreize geben, diese Events über einen längeren Zeitraum zu spielen?

Laura Spreitzer: Bei den Belohnungen für die öffentlichen Events für 10.2 gibt es eine Menge wirklich cooler Kosmetika. Wir haben ein paar Reittiere, wir haben ein paar Haustiere, wir haben ein paar wirklich coole Transmogs.

Ihr werdet den Ruhm-Pfad durchlaufen, genau wie bei den anderen Fraktionen. Das hilft euch auch dabei, verschiedene weitere Kräfte freizuschalten, die ihr während der Superblüte benutzen könnt.

Es gibt eine Reihe von Transmogs, die man bei der Superblüte bekommen kann, und dann verdient man während des Events eine Währung, die man verwenden kann, um eine eigene Reihe von Belohnungen zu kaufen.

Und dann gibt es noch ein weiteres Belohnungssystem, bei dem wir die Soulshades nutzen, die wir bereits im Ardenweald verwendet hatten. Wir haben eine ähnliche Version davon für den Traum, den wir auf eine Reihe von Kreaturen zum Sammeln gelegt haben. Es gibt also mehrere Belohnungsschienen, durch die ihr euch arbeiten werdet.

MeinMMO: Das klingt sehr gut. Hast du vielleicht eine grobe Ahnung, wie lange es dauert, sich all das zu verdienen?

Laura Spreitzer: Ich bin mir selbst nicht ganz sicher, aber es wird mehrere Wochen dauern, um alles freizuschalten, natürlich abhängig natürlich davon, wie oft man spielt.

„Nebenquests sind eine fantastische Möglichkeit für uns, besondere Momente zu erzählen“

MeinMMO: Wie muss man sich eigentlich generell den Entwicklungsprozess für neue Inhalte vorstellen? Startet ihr mit der Story, mit dem Gebiet oder direkt mit den Quests?

Maria Hamilton: Wir entwickeln zuerst einen übergeordneten Handlungsbogen und das geschieht in der Regel durch kreative Gruppen. Dazu gehören zu einem gewissen Grad das Narrative-Team, das Quest-Team, das Building-Team und das World Art-Team.

Wir machen eine Menge Brainstorming und reden über die Geschichte und die Kulturen, die wir darstellen wollen. Und vielleicht kommen wir zu dem Schluss: Wir haben da diese Dracthyr und wir wollen darüber reden. Wer sind die Dracthyr? Was ist wichtig für sie? Woher kommen sie? Wie drücken sie sich aus?

Also machen wir zuerst eine Menge Arbeit nur in unserer Vorstellung und reden miteinander und arbeiten zusammen. Dann gehen unsere Künstler los und erstellen Karten. Sie bauen Maps für uns. Sie fangen an, wie ein traditioneller „Dungeons and Dragons“-Spieler, indem sie etwas zeichnen und einfach sagen: Wie sieht das aus? Wir probieren verschiedene Dinge aus und dann gehen sie los und fangen an zu bauen.

Das Art-Team überlegt sich, welche Artworks wir benötigen, welche Assets, welche verschiedenen Arten von Vegetation und Biomen, und wie sollen sich diese Orte anfühlen? Und das Quest-Team überlegt, welche Geschichten wir hier erzählen wollen.

Wir kennen also den Handlungsbogen auf hoher Ebene, aber was sind die kleinen Geschichten? Und von da aus bauen wir alle zusammen. Wir arbeiten wie in einem Staffellauf Hand in Hand, wobei es immer wieder zu Überschneidungen kommt. Nach und nach kommt der Rest des Teams dazu, etwa wenn neue Kampf-Elemente geplant sind oder Belohnungen eingearbeitet werden müssen.

Es ist also ein großer Prozess, von Anfang bis Ende, und es sind so viele talentierte Leute in unseren Teams beteiligt.

MeinMMO: Habt ihr vielleicht eine Lieblings-Quest aus dem kommenden Patch 10.2, die ihr mit uns teilen möchtet?

Laura Spreitzer: Es gibt eine Quest, in der Shandris und Lillian Voss zusammenarbeiten und einige Differenzen überwinden müssen.

Und es gibt eine, in der ein alter Mann verstorben ist und eine Beerdigung stattfindet, und es gibt eine Menge emotionaler Erzählungen. Es geht um Ysera und ihre Schwester und darum, dass sie wieder zusammenkommen. Und generell sind Nebenquests eine fantastische Möglichkeit für uns, diese kleinen Momente zu erkunden, die nicht immer in die Hauptkampagne passen.

Wir sind also sehr aufgeregt. Es gibt einige brillante Nebenquests in 10.2, natürlich zusammen mit der brillanten Kampagne, die ich überhaupt nicht abwerten will. Sie sind beide absolut wunderbar.

MeinMMO: Vielen Dank an euch für die Antworten.

Allem Anschein nach wird Patch 10.2 übrigens das letzte große Update bis zur neuen Erweiterung:

