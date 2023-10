„WoW hat vergessen, was Heldentum ist“ – Streamer Bellular erklärt, warum WoW gerade langweilig ist

In World of Warcraft ist es gerade langweilig. Das meint nicht nur der Streamer Bellular, sondern auch die Community.

World of Warcraft befindet sich aktuell in einer ziemlich sonderbaren Situation. Das MMORPG von Blizzard bekommt schneller neue Inhalte als jemals zuvor in der Geschichte des Spiels. Die Raids machen Spaß, Mythisch+ ist fordernd und grundsätzlich gibt es fast immer irgendetwas zu tun, wenn man für viele verschiedene Inhalte offen ist. Und doch gibt es innerhalb der Community die Ansicht: World of Warcraft ist gerade langweilig.

Im Kern dessen steht die Story von Dragonflight. Die ist zwar „okay“, aber eben auch nicht mehr. Sie ist bodenständiger als noch Shadowlands, aber eben nicht besonders spannend.

Wer spricht da? Die Analyse kommt vom Streamer und YouTuber Bellular. Der ist in der WoW-Community seit Jahren bekannt. Er analysiert die Zahlen rund um das Spiel, wie etwa aktive Spielerzahlen in verschiedenen Inhalten, aber hat auch immer wieder gut durchdachte Analysen zu kommenden Erweiterungen oder Entwicklungen in der Story des Spiels.

Was hat er gesagt? Bellular ist der Ansicht, dass Blizzard vergessen hat, was für Momente die Geschichte von World of Warcraft eigentlich so interessant machen. Es sind heroische, spannende und manchmal auch etwas klischeehafte Helden-Momente, in denen übergroße Charaktere sich spannende Kämpfe liefern und auch mal ein Opfer bringen.

Ein modernes, positives Beispiel ist etwa die Questreihe zur Traditionsrüstung der Untoten. Hier lebt man quasi die „Verlassenen-Fantasie“ – an der Seite der coolen Lillian Voss, die voller Hass gegen die Scharlachroten kämpft und die Untoten zum Sieg führt.

In besonders krassem Kontrast dazu steht die Questreihe der Nachtelfen, bei denen die legendäre Heldin Maiev von einem jungen Nachtelfen-Schüler in den Schatten gestellt wird – etwas, das viele Nachtelfen-Fans unzufrieden gemacht hat.

Doch grundsätzlich mangelt es WoW aktuell an „Heldentum“ – in der ganzen Erweiterung gibt es, zumindest in der Haupt-Story, keine besonders spannenden Ereignisse, die mit etwas Vergleichbarem gefüllt sind. Zwar wurden Opfer erbracht, wie etwa Malfurion, der in Ardenwald bleiben muss oder Ysera, die ihre Kräfte an Merithra weitergibt, doch hat das wenig mit Heldentum zu tun.

Wann lief es besser? Bellular hat eine Umfrage in seiner Community durchgeführt und nach den besten Story-Momenten aus World of Warcraft gesucht. Als Antwort bekam er fast immer Szenen, die als besonders „heroisch“ gelten und zumeist mit einem Opfer verbunden sind.

Eine davon ist zum Beispiel der Tod von Varian Wrynn am Start von „Legion“. Der König der Allianz springt wissentlich seinem eigenen Untergang entgegen, um der Allianz Zeit zum Fliehen zu verschaffen. Er lässt sich nicht von Gul’dan einschüchtern und kämpft sein letztes Gefecht – heldenhaft, selbst wenn es in seinem Tod endet.

Sogar Illidan, den damals viele „cringe“ fanden, als er „Ich bin meine Narben!“ geschrien hat, wirkt inzwischen deutlich imposanter.

World of Warcraft wurde viele Jahre dafür kritisiert, dass es keine tiefgehende Story hat, sondern oft nur viele „coole Augenblicke“ in schneller Schlagzahl. Jetzt, wo die Entwickler versucht haben, das Gegenteil zu machen, wird allerdings deutlich: Diese coolen Momente waren wohl doch wichtiger für das Spiel, als so manch ein Kritiker zuerst glauben wollte.

Oder wie seht ihr das?

Mehr Action gibt es hoffentlich in der nächsten Erweiterung – die in knapp 3 Wochen vorgestellt wird.