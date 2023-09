Analyst sieht ein Problem bei WoW: „Es ist deutlich besser – aber verdammt langweilig“

Bellular glaubt, dass die meisten WoW-Fans irgendwie immer in der Nähe des Spiels bleiben. Selbst wenn sie gerade kein aktives Abo haben, dann schauen sie sich noch News zum Spiel an und kommen gerne für eine Erweiterung zurück. Mit Shadowlands hätten sich viele der alten Fans aber soweit entfernt, dass sie den „Ereignishorizont überschritten haben“ – sie haben aufgehört, sich für WoW zu interessieren und lassen sich auch quasi nicht mehr dafür begeistern.

Battle for Azeroth war eine Enttäuschung und ein Fall von „falscher Werbung“ – das Cinematic hatte die Fans auf eine Story eingestellt, in welcher der Krieg zwischen Horde und Allianz im Mittelpunkt steht und es um die Vorherrschaft von Horde oder Allianz geht. Tatsächlich änderte sich die Geschichte jedoch recht schnell hin zu einer Story der Alten Götter.

Die Gründe dafür sind vielfältig, Bellular sieht aber vor allem die beiden Erweiterungen „Battle for Azeroth“ und „Shadowlands“ in der Verantwortung.

Das ist nur noch komischer, weil gerade jetzt WoW mehr Content in kürzeren Abständen erhält als jemals zuvor in der Geschichte des MMORPGs.

Wer spricht da? Bellular dürften die meisten von seinem YouTube-Kanal kennen, wo er immer wieder Themen rund ums Gaming genau analysiert. Er vertieft sich dabei gerne in Geschäftszahlen und Statistiken, erstellt aber auch Videos zu Theorien rund um die Story einzelner Spiele oder potenzieller WoW-Erweiterungen. In einem seiner neusten Videos mit dem Titel „what happened?“ stellt er die Frage: Was ist eigentlich gerade mit WoW los?

WoW ist so gut wie seit Jahren nicht mehr – aber was passiert, das ist einfach nur langweilig.

World of Warcraft befindet sich aktuell in einer ziemlich sonderbaren Situation. Obwohl die aktiven Spielerinnen und Spieler der Meinung sind, dass Dragonflight die beste Erweiterung seit langer Zeit ist und Blizzard viel richtig macht, scheint irgendwie der große Knaller zu fehlen. Der WoW-Analyst Bellular führt diese Gedanken weiter aus und stellt fest:

