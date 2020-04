Cooles Fan-Konzept für WoW Shadowlands weckt Wunsch nach alten Features

Ein Fan hat im subreddit von World of Warcraft eine Idee für optische Veränderungen in der kommenden Erweiterung Shadowlands vorgestellt. Dabei hat er versehentlich eine Diskussion um mittlerweile weitestgehend entfernten Features ausgelöst.

Worum ging es beim Konzept eigentlich? Der reddit-Nutzer almostharmon hat in einem eigenen Thread sein Konzept für besondere „Flügelchen“ des Paladins in der kommenden WoW-Erweiterung Shadowlands vorgestellt.

Diese Flügel sind beim Paladin Teil der Fähigkeit „Zornige Vergeltung“, die ihm diverse Boni verleiht und für die Klasse der „große Cooldown“ für besonders wichtige Phasen im Kampf ist.

Die Idee des Nutzers war: Je nachdem, welchen der vier Pakte von Shadowlands der Paladin wählt, sollten die Flügel eine andere Optik besitzen:

Ein ähnliches Prinzip bieten bereits die verschiedenen Rückenverzierungen und Flügel, die es als Belohnung bei den diversen Pakten gibt. Das Konzept stößt aber auf großen Zuspruch und ist eines der beliebtesten Themen im subreddit. Allerdings unterhalten sich die Spieler nun über etwas ganz anderes.

Paladin-Flügel lösen Diskussion um Glyphen aus

Darüber diskutieren sich die Spieler nun: almostharmon selbst hat in einem Kommentar in seinem Thread angesprochen, dass er sich Glyphen zurückwünscht. Diese Diskussion wurde von vielen anderen Spielern aufgegriffen und erhält Zuspruch, etwa von Nutzer Rex_Partysaurus:

Ich stimme dir 100% zu, das Entfernen der Glyphen muss unbedingt aufhören. Du musst dir nur LoL oder ihr eigenes MOBA Heroes of the Storm ansehen. Die Leute springen auf einzigartige Anpassungsmöglichkeiten an […] Anpassungen für Zauber sind die Anpassungen, die die Leute wirklich wollen. Rex_Partysaurus auf reddit.

Was sind Glyphen? Glyphen sind ein altes System, das ursprünglich mit Wrath of the Lich King eingeführt und mit Cataclysm erweitert wurde. Sie haben bestimmte Zauber und Fähigkeiten verändert, sodass diese neue Effekte oder andere Wirkungsweisen erhielten.

Das alte Glyphen-Feature unterteilte die Glypen in drei Kategorien und war fast wie ein zweites Talent-System. Bildquelle: reddit.

Später wurde das System aber soweit beschnitten, dass Glyphen nur noch einen optischen Effekt hatten, bis viele von ihnen schließlich ganz verschwunden sind. Als Grund wurde damals unter anderem genannt, dass Blizzard die Spieler nicht verwirren wolle, wenn ein Zauber plötzlich anders aussehe als erwartet. Das galt vermutlich insbesondere fürs PvP.

Warum wollen sie Glyphen zurückhaben? Wie Rex_Partysaurus bereits angesprochen hat, wollen viele Spieler offenbar die Möglichkeit haben, ihre Zauber optisch ansprechender zu machen. Allerdings nennen sie auch noch einen zweiten Grund.

Dadurch, dass viele Klassen mittlerweile für viel mehr Völker zugänglich sind, würden sie ein wenig ihrer Rassen-Identität verlieren. Priester verschiedener Völker hätten etwa ganz verschiedene Quellen für ihre Kräfte, was sich in den Zaubern aber nicht widerspiegle.

Mit solchen optionalen Anpassungen könnten die Klassen-Fähigkeiten in Einklang mit den Rassen gebracht werden. Bereits jetzt plant Blizzard, viele Fähigkeiten aus der Vergangenheit für die Klassen zurückzubringen. Möglicherweise wird irgendwann auch dem Fan-Wunsch nach Glyphen noch entsprochen.