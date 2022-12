WoW: Nach 18 Jahren sucht sich der Orc Mankrik eine neue Frau

Er ist der bekannteste Witwer in World of Warcraft: Mankrik. Nach 18 Jahren ist es soweit, er sucht sich endlich eine neue Frau …

In World of Warcraft gibt es zahlreiche Quests, die den Spielerinnen und Spielern in Erinnerung geblieben sind. Doch eine legendäre Questreihe hat auch nach vielen Jahren noch traumatische Flashbacks ausgelöst – die Suche nach Mankriks Frau. Doch mit Patch 10.0.5 dürfte diese Geschichte eine ganz neue Wendung nehmen. Denn Mankrik hat es wohl endlich geschafft, loszulassen.

Wer ist Mankrik? Die Suche nach “Mankriks Frau” ist eine der ältesten und bekanntesten Quests in World of Warcraft, die es damals zu “Vanilla” gab. Das liegt daran, dass die Suche ziemlich schwer war und es damals keine Indikatoren gab – wie etwa ein markiertes Gebiet – wo die Frau zu finden ist. Doch Mankriks Frau ist tot, was die Suche noch mehr erschwert hat. Allerdings ist die Geschichte von Mankrik noch nicht zu Ende, denn es scheint ganz so, als wäre er bereit für eine neue Beziehung.

Was gibt es in Patch 10.0.5 zu sehen? Wer in Orgrimmar in der Nähe des neuen Handelspostens unterwegs ist, der kann Mankrik sehen, wie er gerade um einen Einkauf feilscht. Den übersetzten Dialog, der dort abläuft, haben wir hier für euch.

Mankrik: “Shiri.”

Shiri: “Mankrik, wie kann ich dir helfen?”

Mankrik: “Ich suche nach einem neuen Schwert.”

Shiri: “Alles klar, sonst noch was?”

Mankrik murmelt leise etwas.

Shiri: “Was war das, man?”

Mankrik: “… Ich sagte, ich will auch noch einen Armreif, einen schönen.”

Shiri: “Wir verkaufen nur schöne. Für wen ist das?”

Mankrik: “… Mahka.”

Shiri: “Gut für dich, das wurd’ auch Zeit.”

Mankrik grunzt.

Wer ist Mahka? Mahka ist eine Orc-Frau vom Irdenen Ring und bereits seit Cataclysm an der Seite von Mankrik. Sie hatte schon damals Interesse an ihm, doch Mankrik war noch zu sehr von seiner Trauer abgelenkt. Offenbar hat sich das in den letzten Jahren geändert, sodass Mankrik nun den Schritt nach vorne wagt.

Was ist mit seiner Frau? Mankriks Frau war schon damals in Classic verstorben. Man findet die Leiche von Olgra weiter südlich im Brachland. In Shadowlands erfahren die Spieler jedoch, wohin es die Seele von Olgra verschlagen hat. Sie ist nämlich nach Maldraxxus gekommen und hat dort eine deutlich grobschlächtigere Gestalt angenommen, um ihren Pflichten in diesem Reich ausführen zu können. Viele dürften an ihr einfach vorbeigelaufen sein, ohne je zu realisieren, wer da eigentlich vor ihnen steht.

In Patch 10.0.5 kommt auch der Handelsposten und bringt jede Menge neue Belohnungen.