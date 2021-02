WoW: Endlich! Es gibt mehr Anima aus Dungeons und Raids

Blizzard erhört die WoW-Spieler und steigert die Anima-Menge aus Dungeons und Raids. Ist das nun eine gute Methode, solche Inhalte zu farmen?

Viele Spieler fühlen sich vom Anima-System in World of Warcraft unter Druck gesetzt. Kein Wunder, gibt es doch Hunderte Belohnungen für diese Ressource, aber nur recht wenig Anima zu verdienen. Manch einer hat schon Probleme damit, die 1.000 Anima für die wöchentliche Quest zu sammeln, weil er keine Lust auf Weltquests hat. Jetzt erhöht Blizzard die Menge an Anima aus anderen Quellen – nämlich aus Dungeons und Raids.

Was war das Problem? In Dungeons und Raids ist Anima der „Trostpreis“ für die Spieler. Wer kein Item bekommt, der erhält zumindest ein Anima-Token im Wert von 35 Anima. Das ist allerdings so lächerlich wenig, dass manche Spieler das eher als Beleidigung sehen und lieber gar nichts hätten, als so einen Kleckerbetrag. Blizzard hat auf die Kritik reagiert und erhöht nun die Menge an Anima, die es aus diesen PvE-Inhalten gibt.

Bosse wie Denathrius droppen bald viel mehr Anima.

Was wird geändert? Die Menge an Anima aus folgenden Quellen wird erhöht. Die Zahlen sind nun die neuen Werte.

Mythische Schlüsselstein-Dungeons in den Stufen +7 bis +9 gewähren 2 seltene Anima-Gegenstände (entspricht 70 Anima).

Mythische Schlüsselstein-Dungeons auf Stufe +10 und höher gewähren 3 seltene Anima-Gegenstände (entspricht 105 Anima).

Die ersten 8 Bosse aus Schloss Nathria hinterlassen jeweils 3 seltene Anima-Gegenstände (entspricht 105 Anima).

Die Steingeneräle und Graf Denathrius in Schloss Nathria hinterlassen jeweils 5 seltene Anima-Gegenstände (entspricht 175 Anima).

Wann geht diese Änderung live? Mit dem nächsten wöchentlichen Reset, also am 10. Februar bei uns in Europa. Ab dann könnt ihr bei euren wöchentlichen Dungeons und Raids mit mehr Anima rechnen.

Was ist die Folge davon? Die Auswirkung dieser Erhöhung dürfte sich recht schnell bemerkbar machen. Es ist vermutlich noch immer nicht lohnenswert, Dungeons gezielt für Anima zu farmen, doch als „Nebenbei“-Belohnung steigt der Wert deutlich an. Wer vor allem Dungeons und Raid spielt, bekommt auch damit nun die wöchentliche Anima-Quest recht schnell abgeschlossen. Immerhin bringt alleine der vollständige Abschluss von Schloss Nathria satte 1190 Anima. Die zusätzliche Anima lässt sich dann in kosmetische Upgrades oder den Ausbau des Pakt-Sanktums investieren.

Was haltet ihr von der Änderung? Ein guter Schritt? Oder ist das noch immer viel zu wenig, um relevant zu sein?

