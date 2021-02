WoW: Endlich – Das Leveln von Abenteurern geht wieder einfacher

Was hat Blizzard nun geändert? Ein Hotfix hat nun dafür gesorgt, dass die begehrten XP-Missionen auch dann wieder erscheinen, wenn man bereits sämtliche Kampagnen-Missionen abgeschlossen hat. Somit sollte es einfacher möglich sein, neue Abenteurer auf niedrigen Stufen nun nachträglich noch zu leveln. Das ist auch wichtig, denn das Level der zusätzlichen Truppen richtet sich am Durchschnittslevel der Abenteurer aus. Wer hier einige Abenteurer auf Stufe 1 belässt, der sorgt auch dafür, dass die eigenen Truppen eine niedrigere Stufe haben.

Der Abenteuer-Tisch bietet quasi die Anhänger-Missionen von WoW: Shadowlands an. Für kleine Mengen an Anima kann man Abenteurer und Truppen losschicken, um besondere Belohnungen zu holen. Dort gibt es Gold, Anima und Ausrüstung, aber auch Reit- und Haustiere.

Insert

You are going to send email to