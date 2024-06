WoW: Der Login-Bildschirm von The War Within – Darauf schaut ihr die nächsten 2 Jahre

World of Warcraft hat den Login-Bildschirm von The War Within enthüllt. Wir zeigen euch, wo ihr die nächsten Jahre bei Server-Problemen drauf starrt.

Mit einer neuen Erweiterung in World of Warcraft ändert sich eine ganze Menge. Es gibt viele Anpassungen der Klassen, aber auch jede Menge neue Features. Ein Detail, das sich ebenfalls mit absolut jedem Addon verändert, ist der Login-Bildschirm des Spiels. Der soll nicht nur die Stimmung des Spiels einfangen, sondern auch die Thematik der jeweiligen Erweiterung widerspiegeln.

Für The War Within ist im neusten Beta-Build der Login-Bildschirm aufgetaucht.

Der aktuelle Trailer zu WoW The War Within:

So sieht der Login-Bildschirm aus: Der Login-Bildschirm von The War Within unterscheidet sich deutlich von den Bildschirmen anderer Erweiterungen, denn er ist relativ schlicht gehalten.

Zu sehen ist eine große, schwarze Kugel, die vermutlich Azeroth symbolisieren soll. Sie ist umgeben von einem titanischen Ring und viele Risse überziehen die ganze Kugel. Aus den Rissen pulsiert gelbes Licht – ganz so, als würde bald Feuer oder Magma aus der Kugel hervorbrechen.

Warum ist der Login-Bildschirm wichtig? Obwohl der Login-Bildschirm nur ein so kleines Element des Spiels ist, das in aller Regel minimale bis gar keine Bedeutung hat, wird er bei jeder Erweiterung immer wieder diskutiert.

Besonders viel Zeit im Login-Bildschirm verbringt man eigentlich nur dann, wenn bei World of Warcraft irgendetwas gerade nicht rund läuft – also etwa zum Launch einer neuen Erweiterung, wenn die Server überlastet sind oder man in einer Warteschlange hängt, während alle Freunde im Discord schon davon schwärmen, wie toll denn alles ist.

Dass der Login-Bildschirm dieses Mal so schlicht ausfällt, ist relativ ungewöhnlich. Er zeigt auch keine direkte Szene aus dem Spiel – wie es sonst alle anderen vorher getan haben – sondern den Planeten Azeroth, der an mehreren Stellen auseinanderbricht. Das ist eine ähnliche Animation, die man in den zahlreichen Trailern von The War Within sieht, kurz bevor das Logo von World of Warcraft auftaucht.

Die Vermutung einiger Fans geht daher dahin, dass sich dieser Login-Bildschirm im Laufe der Patches und der Weltenseele-Saga weiterentwickelt und langsam verändert. Vielleicht fügt Blizzard aber auch noch einen Charakter hinzu – bei Dragonflight hatte man auch erst recht spät Alextrasza im Hintergrund hinzugefügt.

Beachtet bei alledem, dass es sich hierbei um den ersten Entwurf handelt. Es wäre durchaus möglich, dass sich dieser im Verlauf der Beta noch verändert.