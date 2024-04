Im Sommer könnte ein PC-MMORPG nach Jahren wieder mehr als 10 Millionen aktive Spieler haben

Packen wir all das in einen Topf – also die Rückkehr der chinesischen Spieler, aber auch die neuen Inhalte für das moderne WoW sowie WoW Classic -, dürfte Blizzard mit World of Warcraft im Sommer ziemlich sicher die Marke von 10+ Millionen aktiven Spielern knacken. Gar nicht schlecht, für ein fast 20 Jahre altes MMORPG, das weiterhin auf ein Abo setzt und keine Konsolen-Version besitzt. Oder wie seht ihr das?

Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Netease fiel die Zahl der MAUs im zweiten Quartal 2023 auf 26 Millionen (via Activision Blizzard ). Das sind alles weggefallene Spieler, die plötzlich kein Geld mehr in Richtung Kalifornien überweisen.

Laut des Berichts für das vierte Quartal 2022 tummelten sich 45 Millionen Spieler in den diversen Titeln von Blizzard – das war vor dem Wegfall des chinesischen Marktes (via Activision Blizzard ).

Worum geht’s in dem Tweet von Netease? Der chinesische Partner von Blizzard veröffentlichte wenige Tage nach der Ankündigung der Rückkehr aller Blizzard-Spiele nach China einige spannende Statistiken. Die zeigen, wie heiß die chinesischen Spieler nach der 15 Monate langen Zwangspause auf World of Warcraft sind.

In wenigen Monaten dürfen alle Blizzard-Games nach langer Pause auf dem chinesischen Markt angeboten werden. Vor allem für World of Warcraft könnte sich das extrem positiv auf die Spielerzahlen auswirken – das zeigt jetzt ein offizieller Tweet von Blizzards-Partner Netease.

