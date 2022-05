WoW ändert die ikonischen Hauptstädte im nächsten Patch – Aber einige Fans wollen noch mehr

Eine grundlegende „Überarbeitung“ von WoW ist immer wieder ein Thema. So veröffentlichen Leute gerne Videos, die zeigen, wie World of Warcraft aussehen würde, wenn es mit einer modernen Engine, wie der Unreal Engine, entwickelt worden wäre. Die Resultate sind spektakulär:

Was ist das Problem? Die „alte Welt“ von WoW wurde zuletzt maßgeblich mit der Erweiterung Catacylsm überarbeitet. Das ist mittlerweile 12 Jahre her: Die Erweiterung kam damals, weil Blizzard fand, dass nach 5 Jahren eine Überarbeitung fällig wäre.

Bei World of Warcraft dienen Sturmwind und Orgrimmar seit dem Release des Spiels als die Hauptstädte der Fraktionen Allianz und Horde. Im neuen Patch 9.2.5. verändert Blizzard die Hauptstädte marginal und bringt Änderungen, die sich wohl an neue Spieler richten. Das löst eine Diskussion aus, ob die Hauptstädte nicht grundlegend verändert werden sollten. Denn die verdienten eine Grundsanierung, glauben einige.

