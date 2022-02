So schön könnte WoW in moderner Comic-Grafik aussehen

Eine moderne Comic-Grafik in World of Warcraft? Ein Blick auf Mulgore lässt diesen Traum für kurze Zeit wahr werden.

World of Warcraft hat mit seinen knapp 18 Jahren inzwischen eine ziemlich lange Zeit hinter sich. Immer mal wieder kommt der Wunsch einiger Fans auf, die Grafik doch auf einen neuen Stand zu bringen. Manche nehmen sich dieser Aufgabe zumindest teilweise an und bauen einige Orte aus WoW in der Unreal Engine nach – oft in einem eher realistischen Stil. Jetzt hat jemand Mulgore nachgebaut, dabei aber den Comic-Stil beibehalten.

Das schöne Ergebnis könnt ihr hier betrachten.

Was ist da zu sehen? Der rund 30 Sekunden andauernde Clip zeigt die Straßen von Mulgore, dem Startgebiet der Tauren in World of Warcraft. Im Hintergrund sieht man die großen Berge des Donnerfels, im Vordergrund ein Totem sowie vereinzelte Bäume und die grünen Ebenen des weitläufigen Gebiets.

Zwar wird das Gebiet nur kurz und nur aus einem einzigen Kamerawinkel gezeigt, macht aber sehr deutlich klar, wie hübsch das Ganze aussehen könnte.

Wie wurde das gemacht? Der Reddit-Nutzer todtodson hat sich die Aufgabe gemacht, verfügbare Assets aus einem anderen Blizzard-Spiel zusammenzutragen und, zusammen mit einigen selbst erstellten Inhalten, zum groben Design von Mulgore zusammenzusetzen. Viele der Objekte stammen dabei aus Overwatch, dem Shooter von Blizzard, der ebenfalls auf eine stilisierte Comic-Grafik setzt, die aber deutlich moderner als die von World of Warcraft ist.

So reagieren andere Spieler: Die zeigen sich ziemlich begeistert. Im Subreddit von WoW hat das Video nach weniger als einem Tag fast 4.000 Upvotes bekommen und eine Zustimmung von insgesamt 95 %. Viele merken an, dass das ein deutlich schönerer Stil sei, als bei vielen anderen Versuchen, WoW in neue Grafik zu packen – denn solche Versuche gab es schon in der Vergangenheit immer wieder, die oft aber den Charme der Comic-Grafik opferten.

So schreibt ComeNalgas:

Man, ich würde nichts mehr lieben, als ein WoW 2 mit moderner Engine. Es wäre glorreich. Die müssten nichtmal das Kern-Gameplay ändern. Einfach die Dinge ausbalancieren und frisch anfangen.

Ähnlich sieht es auch banadona:

Dieser Stil könnte tatsächlich gut für WoW funktionieren. Es würde nicht so schnell altern und ist trotzdem noch cartoon-ig genug, sodass man das Original erkennen würde.

Diifficulty_Mirror_517 gerät ebenfalls ins Träumen:

Das ist alles, von dem ich nie wusste, dass ich es für WoW brauche.

Zwar gibt es auch einige Stimmen, die der Ansicht sind, dass diese Grafik den Charme von WoW ruinieren würde, doch scheinen die meisten zumindest die Arbeit zu respektieren, die in dieses kleine Projekt geflossen ist.

Was haltet ihr davon? Eine schöne Idee und zumindest ein kleiner Ausblick, wie ein modernes WoW aussehen könnte, ohne seinen Comic-Charme zu verlieren? Oder wäre dieser Grafik-Stil einfach unpassend für WoW?