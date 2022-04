WoW: Legendaries als Luxusproblem – Mit Patch 9.2.5 wird alles viel günstiger

Was ist das Problem? Legendäre Gegenstände sind unerlässlich, denn sie haben nicht nur ein hohes Itemlevel, sondern definieren auch den Spielstil vieler Klassen und sorgen für eine deutliche Leistungssteigerung. Allerdings sind die dafür notwendigen Items oft richtig teuer – je nach Realm kann man bis zu 100.000 Gold für ein Item auf Stufe 291 zahlen, in manchen Fällen noch deutlich mehr.

Legendäre Items in World of Warcraft sind unerlässlich. Auf Itemlevel 291 werden gleich zwei davon oft als Voraussetzung gesehen, um überhaupt in Dungeons und Raid mitgenommen zu werden. Dabei ist die Herstellung recht kostspielig. Nicht nur, weil die Materialien viel kosten, sondern weil man oft auch für die Hunderttausenden Goldstücke mitbezahlt, die der Hersteller in das Skillen seines Berufs stecken musste. Das dürfte sich bald ändern.

Das Craften von legendären Items in World of Warcraft ist kostspielig – das soll sich ändern. Handwerker haben es bald viel leichter.

