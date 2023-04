WoW Guide: Das Nobelgartenfest – Alle Neuerungen und Tipps für 2023

Das Nobelgartenfest 2023 im Guide für World of Warcraft. Wir haben alle Belohnungen, Tipps und Tricks zum Oster-Event in Azeroth.

Mit dem Ende der Osterfeiertage in der realen Welt beginnt in World of Warcraft das Nobelgartenfest. Dort feiern die Bewohner Azeroths den Beginn des Frühlings und das Erwachen der Natur nach dem Winter. Es gibt jede Menge Eier zu suchen und zahlreiche Belohnungen.

Wann findet das Event statt? Im Jahr 2023 findet das Nobelgartenfest vom 10. April 10:00 Uhr bis zum 17. April 09:59 Uhr statt.

Nobelgartenfest – Neue Belohnung für 2023

Das Nobelgartenfest 2023 ist das erste in der Erweiterung Dragonflight. Es gibt zwar nur einige einzige neue Belohnung, diese ist aber mit all euren Drachen kompatibel. Für den Preis von 200 Nobelgartenschokolade könnt ihr das Spielzeug „Eines Drachen Korb mit Eiern“ bei den Händlern des Nobelgartenfestes kaufen.

Das Spielzeug gewährt euch bei Benutzung einen Buff für 15 Minuten. Solange ihr euch mit dem Drachen in der Luft befindet, trägt dieser nun einen großen Korb mit Eiern im Maul.

Das Raszageth-Mount mit Eierkorb. Ein echter Hingucker.

Leider funktioniert das Spielzeug nicht, während euer Drache sich auf dem Boden befindet, auch wenn das gegenwärtig nach einem Bug aussieht, der womöglich in kommenden Patches behoben wird.

Guide zum Nobelgartenfest – Alles, was ihr wissen müsst

Was muss man beim Nobelgartenfest tun? Auch wenn das Nobelgartenfest als eines der „großen“ jährlichen Events zählt, ist das Vorgehen hier ausgesprochen simpel, denn es gibt im Grunde nur eine notwendige Aufgabe, um sich die verschiedensten Belohnungen zu sichern: Das Sammeln von Eiern.

Jedes gefundene Ei kann geöffnet werden und belohnt dann mit einem Stück Nobelgartenschokolade. Diese Schokolade wiederum kann bei einem Händler gegen zahlreiche Belohnungen eingetauscht werden. Die Preise für die verschiedenen Belohnungen schwanken zwischen 5 Schokoladen und 500 Schokoladen.

Händler und Questgeber gibt’s in jedem bekannten Startgebiet.

Der Clou beim Sammeln der Eier ist, dass auch die Eier – zusätzlich zur Schokolade – einige der Belohnungen enthalten können. So müsst ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehrere Tausend Stücke Schokolade sammeln, sondern erhaltet schon beim Suchen einige der schicken Belohnungen.

Wo kann man die Eier sammeln? Das Sammeln von bunten Eiern geht in allen Städten der jeweiligen Startgebiete.

Das sind für die Allianz:

Azurwacht (Azurmythosinseln)

Dolanaar (Teldrassil)

Goldhain (Wald von Elwynn)

Kharanos (Dun Morogh)

Das sind für die Horde:

Dorf der Bluthufe (Mulgore)

Brill (Tirisfal)

Platz der Falkenschwingen (Immersangwald)

Klingenhügel (Durotar)

Die Eier sind überlall im Außenbereich des jeweiligen Ortes „versteckt“. Da sie recht bunt sind, solltet ihr sie rasch erkennen. In aller Regel respawnen sie auch in wenigen Sekunden.

Die Eier sind recht groß und bunt – ihr könnt sie nur schwer übersehen.

Beachtet hierbei, dass ihr die Eier in allen möglichen „Versionen“ der Dörfer finden könnt. So könnt ihr etwa den Kriegsmodus aktivieren, wenn der Ort sonst mit Spielern überfüllt ist oder bei einem Charakter unter Stufe 60 eine alternative Chromie-Zeitlinie aktivieren, um weniger Konkurrenz beim Eiersuchen zu haben.

Tipp zum Sammeln: Wenn ihr schneller und erfolgreicher Eier sammeln wollt, dann solltet ihr in den Optionen auch die Interaktionstaste belegen. Dann müsst ihr die Eier nicht mühsam suchen und anklicken, sondern könnt einfach in deren Nähe laufen und sie per Tastendruck aufheben. Wie ihr eine Interaktionstaste belegt, haben wir hier verraten.

Welche Belohnungen gibt es? Das Nobelgartenfest bietet insgesamt 21 verschiedene Belohnungen, die ihr für Nobelgartenschokolade kaufen könnt. Wenn ihr sämtliche Belohnungen in einfacher Ausführung wollt, müsst ihr dafür also satte 2015 Eier sammeln.

Beachtet aber, dass die Menge deutlich sinken wird, da ihr viele der Belohnungen bereits zuvor aus Eiern erhalten werdet. Außerdem ist es möglich, die teuerste Belohnungen – das Reittier „Schneller Frühlingsschreiter“ – im Auktionshaus von anderen Spielern zu kaufen, anstatt die 500 Schokolade dafür auszugeben.

Name Art Kosten (Schokolade) Findbar in Eiern Frühlingsrobe Transmog 50 Ja Weißes Smokinghemd Transmog 25 Ja Schwarze Smokinghose Transmog 25 Ja Elegantes Kleid Transmog 50 Ja Frühlingsreif Transmog 50 Nein Schwarzer Frühlingsreif Transmog 50 Nein Pinkfarbener Frühlingsreif Transmog 50 Nein Gelber Frühlingsreif Transmog 50 Nein Brauner Frühlingsreif Transmog 50 Nein Blauer Frühlingsreif Transmog 50 Nein Frühlingshasenpfote Haustier 100 Ja Schneller Frühlingsschreiter Reittier 500 Nein Mystisches Frühlingsbouquet Haustier 100 Nein Nobelgartenhase Haustier 200 Nein Beutel des Frühlingsfloristen Spielzeug 50 Nein Ruhestein des Nobelgärtners Spielzeug 250 Nein Eines Drachen Korb mit Eiern Spielzeug 200 Nein Nobelgartenei Verbrauchsitem 5 Nein Blühender Zweig Verbrauchsitem 10 Ja Frühlingsblumen Verbrauchsitem 50 Nein Foliant der Verwandlung: Hase Zauber (nur Magier) 100 Nein

Gibt es weitere Belohnungen? Abgesehen von den „handfesten“ Belohnungen wie Spielzeugen und Transmog, gibt es auch unterschiedliche Erfolge und auch einige Aufgaben für das Reisetagebuch, um an Punkte für den Handelsposten zu gelangen. Wer hier noch nicht das Maximum erreicht hat, sollte ein paar Eier sammeln oder die täglichen Quests abschließen, um gleich mehrere Aufgaben zeitgleich abzuschließen.

Alle weiteren wichtigen WoW-Termine für das Jahr findet ihr in unserer Übersicht.