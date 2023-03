WoW-Kalender: Alle wichtigen Events im Jahr 2023

Der Dezember bringt vor allem das große Winterhauchfest, das an Weihnachten wieder mit neuen Geschenken lockt. Wer zum Jahreswechsel nicht vor die Tür will oder kann, kann das Feuerwerk auch in World of Warcraft bewundern.

Das Braufest ragt noch in den Oktober rein, bevor später das Große Rennen von Gnomeregan ansteht – ein Event aus der Community, bei dem jährlich Geld für einen guten Zweck gesammelt wird. Ende Oktober stehen dann die Schlotternächte an und bringen den Kopflosen Reiter als Eventboss und jeede Menge “Süßes oder Saures”.

Der Mai startet mit der Kinderwoche, in der ihr zahlreiche Haustiere ergattern könnt. Das Frühlingsballonfest soll Spieler zusammenführen und das Glühkappenfest gibt einen Anreiz, mal wieder in die Scherbenwelt zu reisen.

Ein Jahr in World of Warcraft ist prall gefüllt. Wir haben alle wichtigen Termine der großen Events, die im Jahr 2023 noch anstehen.

