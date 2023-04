WoW Guide: Marsch der Kaulquappen – Das Murloc-Event ist nur heute

In World of Warcraft findet der „große“ Murloc-Feiertag statt. Wir verraten euch, was ihr beim Marsch der Kaulquappen erledigen müsst.

In World of Warcraft gibt es viele Feiertage und gerade die kleineren sind oft unbekannt, weil sie nur einen einzigen Tag lang aktiv sind. Einer dieser Feiertage ist der „Marsch der Kaulquappen“. Hier könnt ihr einem Baby-Murloc große Wünsche erfüllen und werdet anschließend täglich mit „Belohnungen“ beschenkt.

Was ist das für ein Event? Der Marsch der Kaulquappen (“March of the Tapdoles”) findet am 5. April statt – und zwar nur an diesem Tag. Wenn das Event aktiv ist, dann verursachen die kleinen Baby-Murlocs Chaos und übernehmen das Dorf ihrer Eltern. Das ist nicht nur ziemlich chaotisch, sondern auch sehr gefährlich für die Kleinen. Daher braucht es „große Helden“, die den Murloc-Kaulquappen helfen.

Was muss man beim Event tun? Reist in die Boranische Tundra auf dem Kontinent Nordend zu den Koordinaten 43 / 13. Dort findet ihr ein Dorf von neutralen Murlocs und solltet sofort das Chaos sehen – überall laufen Baby-Murlocs umher, die Chaos stiften.

Sprecht mit König Mrgl-Mrgl, der euch daraufhin den Auftrag gibt, auf eine der Kaulquappen aufzupassen. Ihr habt die Auswahl aus 30 verschiedenen Baby-Murlocs, doch eure Auswahl hat keine bleibenden Folgen. Wählt einfach den Murloc mit dem niedlichsten Namen oder dem hübschesten Aussehen, denn er oder sie wird euch für den Rest der Questreihe begleiten.

Die kleinen Baby-Murlocs machen Chaos. Ihr müsst sie vor sich selbst beschützen.

Die Questreihe ist danach recht kurz. Zuerst müsst ihr 10 Muscheln sammeln, die ihr unter Wasser direkt vor dem Dorf findet. Anschließend will ein großer Orca bezwungen werden, vor dem die Murlocs – zurecht – große Angst haben. Der Orca skaliert mit eurem Level, auf Stufe 70 hat er knapp über eine Million HP, ist aber nicht sonderlich stark.

Was gibt es für Belohnungen? Wer eine wirklich große oder dauerhafte Belohnung erwartet, der wird von dem Event wohl enttäuscht sein. Allerdings bekommt ihr, wenn ihr am Event teilnehmt, Tag für Tag eine tägliche Quest von eurem ausgewählten Baby-Murloc. Darin beschenkt euch die kleine Kauquappe mit „großen Schätzen“, die sie gefunden hat – aus Dankbarkeit für eure Hilfe.

Die Schätze sind strenggenommen nur „grauer Mist“, den ihr für wenig Geld beim Händler verkaufen könnt. Aber das wäre ziemlich herzlos, wo sich der kleine Murloc doch so viel Mühe gegeben hat, ein Stück Treibholz zu finden, das so aussieht wie ihr …

Allerdings: Im April 2023 gibt es einige Reisepunkte, die dann wiederum Händlerdevisen gewähren, wenn ihr einem kleinen Murloc helft. Daher lohnt sich ein Abstecher, wenn euch noch Belohnungen aus dem Handelsposten fehlen!

Wenn ihr also etwas „Gutes“ tun wollt, schaut bei den Baby-Murlocs in der Boranischen Tundra vorbei. Es ist ein schönes, kleines Event, das die World of Warcraft etwas bunter und gurgeliger macht.

Alle weiteren Events in World of Warcraft seht ihr in unserem großen Event-Kalender.