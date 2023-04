WoW: Der Handelsposten hat neue Beute – Alle Belohnungen im April

Wir haben euch in einem kurzen Video 5 alternative Spiele zu Diablo 4 zusammengestellt, die nicht Path of Exile sind.

Wie üblich, wird es nicht möglich sein, sich alle Belohnungen in einem Monat zu kaufen – daher solltet ihr euch die 1.000 Händlerdevisen gut aufsparen und schauen, wie ihr sie am besten verwenden könnt. Beachtet aber auch, dass ihr immer die Gelegenheit habt, ein Item „einzufrieren“, sodass ihr es dann noch im kommenden Monat kaufen könnt … wenn dort nicht wieder andere Items eure Aufmerksamkeit einfordern.

Was ist der Handelsposten? Der Handelsposten ist ein neues Feature aus Patch 10.0.5. Jeden Monat können Spielerinnen und Spieler mit aktivem Abonnement sich 1.000 „Händlerdevisen“ verdienen und sich damit einzigartige, kosmetische Belohnungen kaufen. Alle Details zum Handelsposten haben wir in diesem Artikel.

Es gibt neuen Loot im Handelsposten von World of Warcraft ! Wir haben sämtliche Beute, die ihr in diesem Monat bekommen könnt.

