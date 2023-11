WoW: Entwickler trägt zur BlizzCon ein besonderes Shirt und trollt damit bekannten Twitch-Streamer

Der bekannte Twitch-Streamer und WoW-Experte Asmongold verfolgt die BlizzCon 2023 von seinem Dachboden aus. So fing er selbst seine Reaktion auf Video ein, als der WoW-Game-Director Ion Hazzikostas mit einem ganz besonderen Shirt die Bühne betritt und Asmongold trollt.

Was für ein Shirt trug Hazzikostas? Der WoW-Game-Director Ion Hazzikostas begrüßte die Fans vor Ort und im Stream zum Feature Deep Dive für die neue Erweiterung World of Warcraft: The War Within.

Nach dem ersten Schwenk über das Publikum wurde er für seine Begrüßungsworte in der Totale gezeigt. Dabei wurde der Spruch auf seinem Shirt sichtbar: What Sword . Zu Deutsch: welches Schwert .

Ion Hazzikostas begrüßt die Zuschauer des Feature Deep Dive zu World of Warcraft: The War Within.

Um welches Schwert geht es? What Sword ist seit Jahren ein Meme der WoW-Community. Am Ende der 2016 erstveröffentlichten Erweiterung Legion sticht der Anführer der brennenden Legion Sargeras sein Schwert in den Planeten Azeroth.

Die Klinge vergiftete Azeroth jedoch, was am Ende der Battle for Azeroth -Erweiterung 2018 behoben werden konnte: Die Spieler opferten ihre hart erarbeiteten Artefaktwaffen, um das Gift zu neutralisieren. Das Schwert jedoch steckt seither regungslos im Planeten und ist nicht mehr in der Geschichte vorgekommen.

Woher kommt der Spruch und was hat Asmongold damit zu tun? Da das Schwert während der folgenden Erweiterungen Shadowlands und Dragonflight keinerlei Erwähnung mehr fand, begann sich die Community zu wundern: Hat Blizzard einfach vergessen, dass ein riesiges Schwert mitten im Planeten steckt? Soll das dort bleiben? Ist das etwa egal?

Auch Asmongold, seines Zeichens Twitch-Streamer sowie WoW-Veteran und -Experte, schaltete sich in die Diskussion ein. Unter anderem sprach er darüber, dass rund um das Schwert in der Oberwelt nichts passieren würde: Asmongold erwartete zumindest, dass NPCs die Klinge untersuchen oder abzubauen versuchen würden.

Im offiziellen Sub-reddit des Streamers sammelten sich auch schnell die Memes:

Tatsächlich wurde Hazzikostas bereits mehrfach nach dem Schwert gefragt:

WoW: Hat Blizzard das riesige Schwert vergessen? „Nein“, meint der Game Director

So trollte Hazzikostas Asmongold

Was ist zwischen Asmongold und Ion Hazzikostas passiert? Im April 2022 besuchte Ion Hazzikostas Asmongold in dessen Live-Stream. Die beiden sprachen ca. 30 Minuten lang über die beiden Erweiterungen Shadowlands und Dragonflight .

Die beiden sprachen auch über die Zukunft von WoW Classic. Hazzikostas bat damals um Feedback aus der Community. Zur BlizzCon 2023 wurde die Erweiterung Cataclysm für Classic angekündigt.

Zuletzt fragte Asmongold: Am Ende von Legion gibt es eine Cinematic, in der Sargeras, wie Sie wissen, die Erde mit seinem Schwert durchsticht. Und das ist schon eine ganze Weile her, und ich bin mir nicht ganz sicher, wohin … wohin es damit geht?

Ion Hazzikostas hört die Frage, muss ein Lachen unterdrücken und antwortet: Moment mal – was für ein Schwert? Auf Englisch wortwörtlich: Wait – what sword?

Weder Asmongold noch Hazzikostas können sich in diesem Moment das Grinsen verkneifen. Der Twitch-Chat spammt ebenfalls lachende Emojis.

Wie reagierte Asmongold auf Hazzikostas Shirt? Asmongold verfolgte die BlizzCon 2023 von Zuhause aus. In seinem Stream kommentierte er die Ankündigungen und diskutierte sie mit seinem Chat.

Den Stream zum Deep Dive für die neue Erweiterung begann er noch mit sehr ernster Miene. Diese wurde jedoch schnell durch ein ungläubiges Grinsen abgelöst, als Ion Hazzikostas T-Shirt mit dem What Sword -Spruch ins Bild kam: Das gibt’s doch nicht… Auf gar keinen Fall! Nein, Alter, das [Shirt] muss ich mir holen. Oh, mein Gott! Oh, verdammt…

Hier könnt ihr den Ausschnitt auf Youtube ansehen:

Auf dem Gelände der BlizzCon stellte Blizzard auch einen Pappaufsteller des Schwertes auf. Darunter stehen mehrere Schilder mit der gleichen Frage What Sword . Damit sollten die Entwickler ein für alle mal bewiesen haben, dass sie das Schwert wirklich nicht vergessen haben.

