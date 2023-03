5 Reittiere aus WoW Dragonflight, die ihr ganz einfach farmen könnt

Schicke Reittiere gibt es in World of Warcraft viele. Wir zeigen euch 5 Mounts aus Dragonflight, die ihr euch schnell verdienen könnt.

In World of Warcraft Dragonflight wurde ein großer Fokus auf die Möglichkeiten gelegt, den eigenen Charakter den Wünschen nach anzupassen. Dazu gehören natürlich auch jede Menge Reittiere, aus denen ihr einen Liebling für die verschiedenen Reisen wählen könnt.

Auch wenn auf den Dracheninseln vornehmlich die Drachen benutzt werden, ist eine große Reittier-Sammlung doch nützlich. Immerhin lassen sich die Tiere in vielen Dungeons als Boden-Reittiere verwenden und in der alten Welt können sie ohnehin frei genutzt werden.

In diesem Guide stellen wir euch 5 schicke Reittiere aus WoW Dragonflight vor, die ihr allesamt mit recht wenig Aufwand farmen könnt.

1. Sturmbalgsalamanther

Zeitaufwand: 10-15 Minuten

Zu Beginn der Erweiterung war der Sturmbalgsalamanther („Stormhide Salamanther“) ein ziemlicher Aufwand. Denn satte 2.000 Elementarüberfluss zu farmen, das konnte sich als mehrstündige Aufgabe herausstellen. Immerhin konnte man Elementarüberfluss nur von wenigen, verstärkten Mobs während eines Sturmes farmen.

Das hat sich allerdings geändert. Seit Patch 10.0.7 könnt ihr die Verbotene Insel betreten und werdet dort an allen Ecken und Enden mit Elementarüberfluss zugeworfen. Selbst einfache Mobs droppen manchmal mehrere Dutzend davon. Wenn ihr auf die Karte schaut und beim Bezwingen der seltenen Elite-Feinde helft, dann gibt es sogar für jeden Kill 1.000+ Elementarüberfluss.

Oder anders gesagt: Ihr müsst nur 2 seltene Feinde auf der Verbotenen Insel bezwingen, um euch das Salamanther-Reittier leisten zu können.

Den Sturmbalgsalamanther könnt ihr in Valdrakken bei der Händlerin „Mythressa“ kaufen. Sie befindet sich bei den Koordinaten 38 / 38.

2. Temperamentvolle Himmelskralle

Zeitaufwand: 10 Minuten bis 2 Stunden

Die Temperamentvolle Himmelskralle („Temperamental Skyclaw“) ist strenggenommen eines der Rätsel-Reittiere von Dragonflight. Allerdings war das Rätsel relativ schnell durchschaut, sodass bereits kurz nach dem Launch zahlreiche Spieler mit diesem Reittier umherliefen.

Das Schöne an diesem Reittier ist, dass ihr dafür überhaupt nicht farmen müsst, sofern ihr ein paar Hundert Goldstücke auf der hohen Kante habt. Denn alle notwendigen Gegenstände für diese Rätsel könnt ihr ganz bequem aus dem Auktionshaus kaufen. In der Regel werden sie zu Hunderten angeboten, da sie während der Level-Phase bereits droppen – wenn auch nur selten in der notwendigen Menge. Ihr benötigt:

20x Blitzgefrorenes Fleisch („Flashfrozen Meat“)

20x Gnolans Spezialität des Hauses („Gnolan’s House Special“)

20x Tuskarrdörrfleisch („Tuskarr Jerky“)

Reist damit in das Azurblaue Gebirge zum Troll Zon’Wogi, bei den Koordinaten 19 / 24. Bietet ihm die verschiedenen Gegenstände an – und schon wechselt das Reittier in euren Besitz und ist ab sofort ein treuer Begleiter!

3. Tiefgrüne Flatterlibelle

Zeitaufwand: Zufällig

Die tiefgrüne Flatterlibelle („Verdant Skitterfly“) ist zwar vergleichsweise leicht zu bekommen, benötigt aber eine Menge Vorarbeit. Es ist nämlich notwendig, dass ihr bei der Drachenschuppenexpedition bereits die Ruhmstufe 25 erreicht habt – also das Maximum.

Ist diese Voraussetzung erfüllt, könnt ihr die Tiefgrüne Flatterlibelle in jedem der ursprünglichen Gebiete von Dragonflight finden – und zwar in den „Expeditionsspäherpacks“. Das sind die kleinen Rucksäcke, die ihr überall auf den Dracheninseln finden könnt.

Das Praktische ist, dass euch die kleinen Beutel auf der Minimap angezeigt werden, sodass ihr oft einfach von einem Pack zum nächsten fliegen könnt.

Beachtet dabei, dass ihr am besten keine Schaufeln im Inventar haben solltet, denn sonst wird euch zusätzlich auch noch die „aufgewühlte Erde“ angezeigt, was eure Farmzeit nur erhöht.

Die prozentuale Chance auf das Reittier ist zwar gering, aber ihr könnt es ganz bequem nebenbei farmen, da ihr den Expeditionsspäherpacks immer mal wieder begegnet. Früher oder später wird das Reittier euch gehören!

4. Zenetküken

Zeitaufwand: Wenige Minuten

Das Zenetküken („Zenet Hatchling“) bekommt ihr von einem seltenen Feind. Das Besondere hier ist, dass der entsprechende Rare-Mob „Zenet Avis“ dieses Reittier immer zu 100 % fallen lässt – für jeden Charakter, der am Kill beteiligt ist!

Das Reittier wird nicht direkt gedroppt, sondern in Form von „Zenetei“. Das Ei müsst ihr einfach nur 7 Tage in eurem Inventar lassen (es ist dafür egal, ob ihr online oder offline seid) und schon schlüpft der hübsche Vogel, der euch daraufhin als Reittier dient.

Ihr findet „Zenet Avis“ in den Ebenen von Ohn’ahra, bei den Koordinaten 32 / 64. Beachtet, dass der Vogel ein paar Meter erhöht durch die Luft fliegt, also nicht ebenerdig ist.

Ein weiterer Tipp: Solltet ihr Zenet Avis nicht bei euch entdecken, versucht es doch im Kriegsmodus (oder im Nicht-Kriegsmodus, falls er bereits aktiv war). Diesen könnt ihr etwa in Valdrakken aktivieren. Kriegsmodus und Nicht-Kriegsmodus zählen als zwei separate „Instanzen“ und können unterschiedliche seltene Feinde aktiv haben. Es kann sich also lohnen, beide Modi abzugrasen.

5. Lizis Zügel

Zeitaufwand: An 5 Tagen jeweils 5-10 Minuten

Lizis Zügel („Lizi’s Reins“) ist eines der am leichtesten erhältlichen Reittier überhaupt, denn ihr müsst nur eine kleine Questreihe abschließen und zuvor bei den Zentauren der Maruuk mindestens Ruhmstufe 9 erreicht haben. Außerdem müsst ihr den Queststrang „Initiandenausflug“ in den Ebenen von Ohn’ahra absolviert haben.

Die einzige „Schwierigkeit“ besteht darin, daran zu denken, die Questreihe fortzuführen. Denn jeden Tag könnt ihr nur einen Schritt der Quest erledigen. Aber keine Sorge, wenn ihr mal einen Tag vergesst – ihr könnt immer wieder dort einsteigen, wo ihr zuletzt aufgehört habt.

Bevor ihr die Questreihe in Angriff nehmt, solltet ihr aber im Auktionshaus einkaufen gehen, denn die Questreihe benötigt mehrere Materialien. Diese werden allerdings für wenige Goldstücke angeboten und sollten kein Problem darstellen:

20x Fluoreszierende Flüssigkeit

20x Faserreiches Blatt

10x Tausendbisspiranha

20x Wolliger Bergpelz

Mit diesen Item im Gepäck reist ihr zu den Koordinaten 56 / 77 in den Ebenen von Ohn’ahra und sprecht mit Initiandin Radiya, um die Questreihe zu beginnen. Tag für Tag müsst ihr unterschiedliche Aufgaben erledigen, bis ihr an Tag 5 das Reittier in Empfang nehmen könnt!

Wenn ihr lieber Reittiere aus Shadowlands wollt, haben wir hier auch 7 interessante Mounts für euch!