Eine Limitierung aus World of Warcraft Classic fällt weg. Endlich könnt ihr Euch wieder in Instanzen austoben.

In World of Warcraft Classic ist nun der Pre-Patch für Burning Crusade Classic live. Die Spieler können sich darauf vorbereiten, das dunkle Portal in knapp zwei Wochen zu stürmen und vorher noch Blutelfen oder Draenei zu leveln. Damit das besser funktioniert, hat Blizzard noch eine kleine Besonderheit: Das tägliche Cap für Dungeons wurde entfernt.

Was ist passiert? Bisher konntet ihr in World of Warcraft Classic nur eine bestimmte Anzahl an Dungeons pro Tag besuchen. Für die meisten Spieler dürfte das keine nennenswerte Einschränkung gewesen sein. Doch wer den ganzen Tag gespielt hat und vor allem in Dungeons unterwegs war, konnte an diese Grenze stoßen und musste dann pausieren.

Dieses Cap wurde nun mit dem Pre-Patch von Burning Crusade Classic entfernt. Ihr könnt nun unendlich viele Dungeons pro Tag laufen.

Was bedeutet das? Die Nachricht ist vor allem für Spieler gut, die vornehmlich über Dungeons leveln wollen. Egal ob ihr einen Draenei oder Blutelfen bis zum Start von BC Classic auf 60 bringen wollt, oder in der Scherbenwelt einzig und allein durch Dungeons bis Stufe 70 klettern möchtet. Ohne Limitierung ist das nun möglich, sodass ihr euch den ganzen Tag in den neuen (oder alten) Instanzen tummeln könnt.

Dungeons ohne Ende – zumindest für eine Weile wieder möglich.

Warum gab es das Cap? Das Cap wurde ursprünglich eingeführt, um Botter in die Schranken weisen zu können. Besonders zu Beginn von WoW Classic wurden die Realms mit zahlreichen Bots geflutet, die von morgens bis abends nur in Instanzen unterwegs waren, um Gold und Materialien zu erfarmen, die dann gegen Echtgeld verkauft wurden.

Damit diese Bots deutlich weniger Erträge erzielen können, bis Blizzard sie bannt, wurde das Instanzenlimit eingeführt.

Kehrt das Limit zurück? Ob die Entwickler die Limitierung nach dem offiziellen Launch von WoW Classic wieder einführen, ist noch nicht klar. Blizzard hat angekündigt, sich genau anzuschauen, wie Spieler ihre Zeit im Spiel verbringen und was für eine Rolle Instanzen dort besonders während der Level-Phase spielen. Nachdem die große Level-Phase von Burning Crusade Classic abgeschlossen ist, wollen die Entwickler erneut darüber nachdenken, ob eine Limitierung überhaupt noch einmal notwendig ist.

Werdet ihr diesen Vorteil nutzen und eure Blutelfe oder euren Draenei durch zahllose Instanzen prügeln? Oder habt ihr das tägliche Instanzen-Cap ohnehin nie erreicht?