WoW-Spieler entführen Boss aus Dungeon, setzen ihn in der Wildnis aus

Ein Boss in World of Warcraft Classic wird von den Spielern entführt. Er läuft dann in den Städten Amok – und kann einfach nicht besiegt werden.

In der World of Warcraft kommt es immer mal wieder zu kuriosen Bugs und Fehlern. Auch die Classic-Variante von Cataclysm hat einige interessante Fehler, die so manch einen Helden in Sturmwind und Orgrimmar doch verwundert die Augenbraue lupfen lassen. Denn auf den Cataclysm-Realms läuft gerade ein Boss in den Städten herum, der da eigentlich nicht hingehört.

Was ist in WoW Classic los? Seit einigen Tagen berichten Spielerinnen und Spieler in WoW Cataclysm, dass in den Hauptstädten kuriose Dinge vorfallen. So sieht man den Boss Helix Ritzelbrecher („Helix Gearbreaker“), der eigentlich in die Todesminen gehört. Er befindet sich häufig aber in Sturmwind oder Orgrimmar und kämpft gegen mehrere Dutzend Wachen gleichzeitig – ohne aber jemals zu sterben. Ein kleiner Bug und daraus resultierender Exploit ist der Grund.

Wie funktioniert das? Der Trick oder Exploit ist gar nicht so kompliziert. Dafür muss man lediglich die Todesminen betreten und zum zweiten Boss des Dungeons vorrücken, Helix Ritzelbrecher. Nun zaubert ein Magier ein Portal in eine Hauptstadt und man startet im Anschluss den Kampf. Sobald Helix auf den Rücken eines Spielers springt, tritt dieser Charakter durch ein Portal – und schon wird Helix mit in die große Welt genommen.

Da er aber von allen Wachen überall als feindlich angesehen wird, dürfte er sofort in einen Kampf verwickelt werden. Allerdings kann Helix niemals sterben, sodass er immer mehr Wachen versammelt und mit seinen Schreien doch für einige Aufmerksamkeit sorgt.

Was ist daran so kurios? Eigentlich können Bosse (und generell alle Mobs) nicht aus Dungeons entkommen. Immerhin befinden sie sich in einer separaten Instanz und wenn sie einen Charakter verfolgen wollten, dann würden sie einfach zurückgesetzt.

Eine Ausnahme besteht nur in ganz wenigen Fällen. Etwa dann, wenn ein Debuff auf einem Charakter erst dazu führt, dass die Mobs nachträglich erscheinen oder eben im Fall von Helix Ritzelbrecher, wenn er auf den Rücken eines Charakter springt.

Ist das ein neuer Bug? Nein, den gab es schon damals zu Zeiten der ersten Veröffentlichung von Cataclysm. Dort wurde der Fehler allerdings nach wenigen Tagen gefixt, nachdem einige Realms sogar abgestürzt sind, weil zu viele Helix-Kopien in Hauptstädten ihr Unwesen trieben.

Dass der Fehler jetzt in WoW Cataclysm Classic wieder auftaucht, scheint einfach etwas zu sein, das man bei der Entwicklung vergessen hat. Aber nach mehr als einem Jahrzehnt kann man so eine Kleinigkeit durchaus mal übersehen, nicht wahr?