WoW: Dieser Bug macht zahlreiche Statuen verdammt gruselig

Wird das behoben? Es dürfte wohl eine Weile dauern, bis Blizzard diesen Fehler behebt, denn dafür müssen vermutlich alle Statuen einzeln aus dem neuen System genommen werden. Bis dahin reicht das aber, um einige verdutzte Freunde zu schockieren und sich schaurige Geschichten auszudenken, was es mit den seltsamen Statuen in der Spielwelt auf sich hat.

Woher stammt der Bug? Mit dem Pre-Patch 9.0 hatte Blizzard ein neues System für NPCs implementiert. Wann immer der eigene Charakter nah an einem NPC vorbeigeht oder der NPC an dem Charakter vorbeigeht, versuchen die NPCs den Spieler anzuschauen.

Was ist das für ein Fehler? Im Subreddit von WoW hat der Nutzer Caradin ein kleines Video von der Statue aus Aroms Wehr gepostet. Das ist ein Stützpunkt der Allianz in Drustvar. Ein wichtiger Ort hier ist eine Statue im Süden von Aroms Wehr. Eigentlich sollte sie aus Stein und damit unbeweglich sein. Doch wenn der Charakter sich der Statue nähert, dann dreht sowohl die Statue als auch der Falke auf dem Arm des Mannes sich dem Spieler zu. Das könnt ihr hier sehen:

Ein neuer Patch bringt in World of Warcraft auch immer ein paar kleine, versteckte Fehler mit sich. Aktuell ist so ein Bug aber ziemlich unheimlich, denn er macht aus toten Statuen plötzlich lebende Kreaturen, die für so manch einen unheimlichen Schauer verantwortlich sind.

