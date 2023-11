Blizzard verspricht: WoW soll alle 8 Wochen neue Inhalte bekommen – Spannende Überraschungen

Die Entwickler des MMORPGs World of Warcraft haben angekündigt, dass es keine Content-Dürren mehr geben soll. Bis zur nächsten Erweiterung „The War Within“ soll das MMORPG WoW alle 8 Wochen neue Inhalte bekommen. Einen Patch 10.3. wird es nicht geben.

Das ist die Situation:

Die aktuelle Erweiterung von WoW, Dragonflight, erschien am 22. November 2022. Der aktuelle Patch 10.2 erschien vor wenigen Tagen.

Auf der BlizzCon 2023 wurde die nächste Erweiterung „The War Within“ vorgestellt, die im Laufe des Jahres 2024 erscheinen soll.

Blizzard versichert nun, dass man bis zum Release der Erweiterung alle 8 Wochen neue Inhalte bringen möchte.

„Die aktuelle Patch-Kadenz funktioniert“

Das sagen sie zu den Inhalten: Der Production Director Michael Bybee sagt in einem Video-Interview mit MrGM (via youtube):

Wir wollen, dass jeder weiß: Die aktuelle Patch-Kadenz funktioniert. Spieler lieben es, neue Inhalte zu erhalten. Wir werden die Leute absolut nicht ohne was zu tun lassen im Zeitraum zwischen jetzt und der nächsten Erweiterung. Unser Ziel ist es, dass wir ungefähr alle 8 Wochen neue Updates haben.

Man sei zwar noch nicht bereit, über die Inhalte der Patches zu sprechen, doch die Inhalte seien „sehr aufregend“. Nach vielen Inhalten hätten Spieler gefragt, einige werden auch spannende Überraschungen sein, mit denen niemand gerechnet hat.

Auf die Frage, ob sowas wie eine „Fated Season“ zurückkommt, antwortete Bybee, dazu könne er nichts Konkretes sagen, aber man wisse, wie gut die Fated Season bei den Fans angekommen sei und spreche intern bei Blizzard darüber.

Wie kommt das an? Was Blizzard da verkündet, wird kontrovers diskutiert (via wowhead).

Kritiker sagen: die Updates, die Blizzard da meint, zählten nicht richtig. Für sie seien neue Inhalte ausschließlich Raids und Dungeons. Zwei Heritage-Quests und 20 Minuten an Quest-Inhalten könnten nicht 2 Monate füllen.

Andere sagen aber: WoW bestehe aus mehr als Raids und Dungeons. Und Blizzard habe bislang die 8-Wochen-Kadenz eingehalten.

Das steckt dahinter: Wie Final Fantasy XIV bemüht sich auch WoW darum, einen stetigen Content-Ablauf zu finden. Tatsächlich erscheinen seit Oktober 2022 etwa alle 2 Monate neue Patches, die Inhalte bringen:

In manchen Monaten sind das tatsächlich wie im November 2022 neue Klassen, Zonen und Spezialisierungen.

In anderen Monaten, wie März 2023, waren es „nur“ Heritage-Rüstungen und weitere Rassen, die nun Mönch werden können.

Die Fated Raids, die Blizzard 2022 zu WoW brachte, waren „härtere Version“ bestehender Raids: Auch sowas wird von Fans ganz verschieden betrachtet. Für manche zählt das als Content, weil man was zu tun hat. Andere hingegen lehnen das als Content-Recycling ab und hätten lieber einen Patch 10.3, der dann auch einen neuen Raid Tier bringt.

