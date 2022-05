In der irren Season 4 von WoW Shadowlands könnt ihr euch den besten Loot selbst aussuchen

Obwohl der Kerkermeister gefallen ist, hängt WoW: Shadowlands noch eine Season 4 hinten ran, die etwas anders abläuft, als ihr es gewohnt seid. Ein Aspekt dieser ausgefallenen Season sind Experimente Blizzards bei Mechaniken, zum Beispiel beim Raid-Loot. Da gibt es bald Händler und Upgrade-Möglichkeiten.

Was soll sich am Raid-Loot ändern? In Season 4 von WoW: Shadowlands experimentieren die Entwickler von Blizzard mit 2 neuen Mechaniken rund um den stärksten Loot im Spiel:

Raid-Bosse, die mit dem Season-4-Affix belegt sind, geben euch in der Season den stärksten Loot – „Fated“-Loot. Der hat ein höheres Item-Level als der normale Raid-Loot vor Season 4.

Das Season-4-Affix rotiert zwischen den 3 Raids von Shadowlands – Schloss Nathria, das Sanktum der Herrschaft und das Mausoleum der Ersten. Dadurch sollen alle Shadownland-Raids in Season 4 relevant sein.

Den „Fated“-Loot erhaltet ihr also immer nur aus dem Raid mit dem Affix. Seid ihr aber auf der Suche nach einem Raid-Item, das von einem Boss droppt, der nicht mit dem Season-Affix belegt ist, wird die Jagd auf die „Fated“-Version schwieriger, da dieser Raid nur alle 3 Wochen das Affix hat.

Durch die neuen Mechaniken sollen das Loot-Pech und die geringeren Chancen auf Items von bestimmten Bossen durch die Rotation abgeschwächt werden. MeinMMO erklärt euch die Experimente im Detail.

Eigentlich endet eine Erweiterung von WoW in der Season, in der der letzte Raid-Boss fällt. Nicht so in Shadowlands, hier kommt noch eine Season 4 Die bringt jedoch keinen neuen Loot oder Content, probiert dafür aber einige Sachen aus – wie zum Beispiel die Rotation der Raids, möglicherweise auch M+-Raids.Auch bei den M+-Dungeons ändert sich etwas. So sollen insgesamt 8 Dungeons die Möglichkeit bieten, sie auf M+ zu spielen. 6 davon sind aus vergangenen Erweiterungen wie Legion, Battle for Azeroth oder Warlords of Dreanor.Das Release-Datum der Season 4 ist noch nicht bekannt.