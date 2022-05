WoW reißt jetzt künstliche Limits ein – Hebt die Beschränkung von 2 Währungen auf, die den Fortschritt bremsten

Tyler1 ist der bekannteste und erfolgreichste Twitch-Streamer zu League of Legends. In dem Video zeigen wir euch wer er ist und warum er in der LoL-Szene so bekannt ist.

Was haltet ihr von der Anpassung? Werdet ihr das fehlende Cap nutzen oder seid ihr schon so weit, dass es für euch keinen Unterschied macht?

Da es keine wöchentliche Beschränkung gibt, könnt ihr von diesen Währungen so viel farmen, wie ihr wollt. Das kommt vor allem Fans von Twinks oder Rückkehrern, die noch nicht die perfekte Ausrüstung haben, zugute. Mit den Währungen kommt ihr fast an das Maximum im Item-Level.

Mit dem kommenden wöchentlichen Update wird Blizzard die wöchentlichen Beschränkungen der Währungen Eroberung und Tapferkeitspunkte in WoW Shadowlands aufheben. Von denen könnt ihr dann beliebig viel farmen, was gerade Rückkehrern und Fans von mehreren Charakteren zugutekommt.

