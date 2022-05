WoW: Die bekannteste Gilde der Welt soll in illegale Machenschaften verstrickt sein

Bei World of Warcraft kommen Vorwürfe gegen Method auf, die wahrscheinlich bekannteste Gilde in WoW. Obwohl es mittlerweile verboten ist, soll Method serverübergreifendes Boosting betreiben, um genug Gold zu verdienen, damit sie ihre teuren „Race to World First“-Versuche finanzieren können. Beim aktuellen Raid wurde Method Zweiter – daher ist die Angelegenheit so heikel.

Was ist das für eine Gilde?

Method wurde 2005 von Scott „Sco“ McMillian gegründet. Die Gilde hat ihren Sitz in London: In WoW besteht der E-Sport vor allem darin, um die „World First“-Kills von Bossen zu raiden. Das Rennen ist extrem anstrengend und fordert den Teilnehmern vieles ab. In diesem „Race to World First“ (RWF) war Method über Jahre führend.

Die Gilde erlebte 2020 aber einen Absturz: Da kam raus, dass gegen einen ihrer Spieler Vergewaltigungs-Vorwürfe aufgekommen waren, die aber von der Gildenleitung nicht mit dem nötigen Nachdruck verfolgt wurden. Das führte dazu, dass sich viele von Method distanzierten und die Gilde zerbrach.

Allerdings blieb das nicht lange so, vor Shadowlands stellte sich Method neu auf und wurde einmal mehr zu einer erfolgreichen Raid-Gilde.

WoW: Deutscher Top-Raider ist fassungslos nach Skandal: „Er hat uns alle getäuscht“

Method soll trotz Verbot einfach weiter geboostet haben

Was soll Method getan haben? Wie ein Nutzer auf reddit berichtet (via. reddit), soll Method weiterhin sogenannte „Boosting-Runs“ serverübergreifend anbieten, indem man mit einer Boosting-Community zusammenarbeitet.

Der Nutzer ist seinem Verdacht mit detektivischem Eifer nachgegangen, hat Beweise und Screenshots zusammengetragen, die seinen Anschuldigung untermauern (via google.doc).

Bei einem „Boosting-Run“ nimmt ein eingespieltes Team einen „Passagier“ mit in einen Raid und schustert ihm auf diese Weise Belohnungen zu, an die er normalerweise nicht herankommen würde. Dafür bezahlt „der Passagier“ mit Gold in World of Warcraft – oder vielleicht mit echtem Geld, munkelt man.

Der Vorwurf ist, dass Method weiter mit einer bekannten Booster-Community zusammenarbeitet, obwohl diese Communites von Blizzard ausdrücklich verboten wurden. Zwar ist „Boosting“ in WoW nach wie vor erlaubt, aber es darf nicht mehr serverübergreifend stattfinden, darf also nicht in großem Maßstab betrieben werden, sondern mehr so als Hobby.

Es heißt, diese „Booster-Community“ habe Method ihre enormen Gold-Ausgaben für das letzte „Race to World First“ vorgestreckt und die Gilde müssten jetzt ihre Schulden zurückzahlen, indem sie Leute boostet.

Bei WoW steht bald ein neues AddOn an – es soll das MMORPG wieder zu alten Höhen führen:

Alles, was ihr zu der neuen WoW Erweiterung „Dragonflight“ wissen müsst – in 3 Minuten

Blizzard hatte genau das im Januar 2022 verboten

Was ist das Problem? Eine heiße Diskussion bei WoW in den letzten Monaten drehte sich explizit um solche „serverübergreifenden Boosting-Communities.“ Die wurden letztlich im Januar 2022 von Blizzard gezielt verboten, auch weil sie mit ihrem Spam die Handels-Channels überfluteten.

Diese Communites stehen im ernsten Verdacht, dass es da nicht ums Spielen geht, sondern um handfeste kommerzielle Interessen.

Wenn die Vorwürfe an Method wahr sind, dann haben sie aber dieses Verbot von Blizzard nicht eingehalten, indem sie mit so einer Community zusammenarbeiteten:

Das Ärgerliche ist, dass es so wirkt, als sei Blizzard ein „zahnloser Tiger“, der zwar Regeln erlässt, diese, aber nicht durchsetzt.

Zum anderen wäre es so, wenn die Vorwürfe stimmen, dass sich die Gilde einen erheblichen Vorteil im „World First“-Rennen verschafft hat, indem sie was getan haben, das eigentlich verboten ist. Das würde den Wettbewerb verzerren. Denn Method würde effizienter ihr Gold verdienen als Konkurrenten, die dann mehr Zeit investieren müssten, weil sie sich an die Regeln halten.

Gegen dieses Verbot würde Method verstoßen, wenn das alles so stimmt.

Gilden verschulden sich bei Rennen um World First

Warum machen sie denn das? Ein „World First“-Rennen ist für eine Gilde extrem teuer, weil sie in den Raids bei jedem Versuch optimal vorbereitet sein müssen, sie brauchen Tränke und die perfekten Items, um vielleicht mehrere Twinks optimal auszurüsten. Nach Berichten soll Method etwa 480 Millionen Gold ausgegeben haben. Das entspricht 37.000 €, wenn man sich das Gold für Echtgold kaufen würde.

All das verschlingt Unsummen an Gold. Die „starken Gilden“ nutzen dann offenbar solche Boosting-Runs, um sich das Geld zu besorgen. Wenn sie das mit Hilfe von serverübergreifenden Communitys machen, wäre das letztlich gegen die Regeln von Blizzard, an die sich andere Gilden halten.

Was ist jetzt die Frage? Die Frage ist eigentlich, ob Blizzard wirklich ein Problem mit diesen Communities an sich hat oder ob Blizzard „nur“ den Spam in den öffentlichen Kanälen von WoW unterbinden wollte. Denn die „Boosting-Communitys“ scheinen einfach weiter aktiv zu sein, die haben nur ihre Werbung vom „Handels-Channel in WoW“ auf Discord-Server verlegt.

Wie teuer das Rennen um den World First ist, sieht man am Beispiel von Liquid:

WoW: Profi-Gilde gibt umgerechnet 85.000 € an Gold aus, verliert „World First“-Rennen