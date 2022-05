WoW: Eine der besten Gilden der Welt spielte in Berlin, hört nun auf – „Müssten alles im Leben dem Raid opfern“

Beim MMORPG World of Warcraft verlangt das Rennen um den World First den besten Gilden der Welt alles ab – und offenbar ist das zu viel. Wie der Chef der Gilde „SK Pieces“ mit Standort Berlin mitteilt, will man sich jetzt nach 10 Jahren aus diesem Rennen rausziehen. Die Gilde löst sich auf. Der Preis, um ganz oben mitzuspielen, sei mittlerweile einfach zu hoch.

Was ist das für eine Gilde?

Die Gide „Pieces“ gibt es seit 2010 in World of Warcraft. Sie ist seit 2017 im Rennen um den „World First“ dabei. Hier konkurrieren die besten Gilden in World of Warcraft darum, wer als Erstes einen Raidboss auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad besiegt.

Ihren Höhepunkt hatte die Gilde im Mai 2019, als man den World First Kill im Raid „Crucible of Storms“ holte, einem Raid in „Battle for Azeroth“. Im aktuellen Raid kam die Gilde weltweit auf Platz 4. Pieces gehört seit etwa 5 Jahren zu den 5 besten WoW-Gilden der Welt.

Vor wenigen Monaten hatte sich „Pieces“ der deutschen E-Sport-Organisation SK Gaming angeschlossen und hatte seitdem „Berlin“ als ihren Standort. Eigentlich ist das aber eine englischsprachige Gilde.

Um die Besten der Welt zu sein, müsste man alles im echten Leben opfern

Darum löst sich die Gilde auf: In einem Post auf Twitter sagt der Gründer und Chef der Gilde, Luml, ihn mache es traurig nach 10 Jahren bekannt zugeben, dass sich Pieces auflöst:

Der Markt ist so kompetitiv geworden, wenn es darum geht, wie viele Stunden jeder reinstecken muss, dass es nicht aufrechtzuerhalten ist, ohne dem Raid alles im echten Leben zu opfern.

Er bedankt sich bei den Gildenmitglieder für ihren Einsatz und wünscht ihnen alles Gute im Rest ihres Lebens. Er selbst werde sich eine Pause gönnen und seine Optionen neu überdenken, was er mit seinem Leben anfangen will.

Luml schreibt: Vielleicht bleibe er in irgendeiner Form dem „Rennen um den World First“ treu, möglicherweise mit weniger Hingabe, auf kleinerer Flamme.

Er sagt, die Szene würde wachsen und es sei spannend, und manche würden endlich für ihre Zeit und ihr Talent belohnt werden.

Neuester Raid dauerte 19 Tage bis zum World First – Das war zu lang

Das steckt dahinter: World-First-Raider ordnen in der Zeit des „Progress“ alles dem Raid unter, pausieren ihr Leben und raiden mit maximalem Einsatz. Das ist aber normalerweise nur Sprint, es sollte eigentlich nur Tage dauern, maximal zwei Wochen. Die beiden ersten Raids in Shadowlands waren in 8 und in 7 Tagen „clear“ (via dotesports).

Gerade der aktuelle Raid in WoW wurde von den Raidern jedoch als „zu hart“ empfunden, das Rennen ging zu lang und war zu anstrengend: Bis zum World First Raid vergingen 19 Tage – das lag deutlich über dem „Limit“ von 14 Tagen, das sich die meisten Gilden setzen.

Er trieb Gilden in die Verzweiflung: Der Jailer.

Die Länge des „World First Rennens“ brachte offenbar den Zeitplan der Raider durcheinander und führte zu großen Problemen: Eine der Top-Gilden musste ihren Versuch sogar abbrechen. Denn die Pause im „Real Life“ konnte nicht beliebig verlängert werden – WoW musste dann doch hinten anstehen.

Bei Blizzard hat man die Probleme mittlerweile eingesehen und versprochen, es bei künftigen Raids nicht so zu übertreiben. Es wurde der Verdacht geäußert, Blizzard mache das „Rennen um den World First“ absichtlich so schwer, damit es länger geht und die Zuschauer länger dabei zusehen können, wie sich die Raider die Zähne an den Bossen ausbeißen:

Das Titelbild zeigt Psybear, einen der Caster des Teams.