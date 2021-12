LoL: Kriselndes deutsches Team setzt jetzt auf beste Ernährung durch … REWE ?!

Die Esports-Organisation SK Gaming sitzt in Köln und hat erfolgreiche E-Sportler bei Titeln wie Clash Royale oder FIFA 22 unter Vertrag. Bei League of Legends läuft’s in der LEC aber nur so mittelgut. In der Sommer-Saison 2021 wurde man Vorletzter, nur Schalke war noch schlechter. Nun geht das Team aus Köln eine Partnerschaft mit der Supermarkt-Kette REWE ein und betont, wie wichtig ihnen gute Ernährung ist. Ein bizarrer Werbespot begleitet die Kampagne.

Was ist das für ein Team?

SK Gaming ist eine deutsche E-Sport-Organisation, die 1997 als „Schröt Kommando“ in Oberhausen entstand. Zu Investoren der Organisation gehören die Daimler AG, der FC Köln und die Deutsche Telekom.

Seit Schalke 04 seinen Spot in der LEC verkaufte, ist SK Gaming das einzige deutsche Profi-Team in LoL: Allerdings läuft’s da nicht so gut. Im Sommer 2021 wurde SK Gaming Vorletzter, nur Schalke war noch schlechter und die lösten ihr Team quasi auf.

Allerdings hat SK Gaming auch viele andere E-Sportler unter Vertrag. Bei Games wie Clash Royale, FIFA 22 oder Brawl Stars ist man gut aufgestellt. Hier hat man einige Profis aus Deutschland unter Vertrag wie Morten „Morten“ Mehmert oder Lucas „BigSpin“ Nägeler, aber auch Content-Creator wie Tim Latka (FIFA 22).

„Alter Lachs“

Das ist der Werbespot: Zum Nikolaus-Tag erschien ein etwas bizarrer Werbespot von SK Gaming.

Zwei der Content-Creators des Teams, Laura Lunardi und Troubleinc, laufen durch einen REWE, während sie miteinander auf Englisch sprechen. In dem REWE arbeiten E-Sportler und Content-Creator von SK Gaming, die dort als Angestellte den Markt betreiben.

Der „Clash-Royale“-Profi Morten räumt etwa ein Tiefkühlregal ein, betrachtet sein Werk stolz und sagt anerkennend: „Alter Lachs.“

Liebe zum 1. FC Köln verbindet REWE und SK Gaming

Das sagt SK Gaming zu der Partnerschaft: Die sagen, sie legen einen großen Fokus auf Ernährung bei ihren E-Sportlern, daher sei es toll, wenn man sich auf die „frischen und qualitativ hochwertigen Produkte“ von REWE verlassen kann.

Man fühlt eine tiefe Verbindung zu REWE, die kämen ja auch aus Köln, und wären Sponsoren des FC Köln.

Das sagt REWE: Auch die betonen ihre Nähe zu Köln und sagen die Partnerschaft zu SK Gaming läge ihnen am Herzen. Bei REWE scheint man auch eine große Liebe zum FC Köln zu hegen.

E-Sport made in Germany.

E-Sport-Organisationen schließen immer größere Deals ab

Das steckt dahinter: Das ist ein Sponsoring, in dem REWE versucht, ein „jüngeres Publikum“ zu erreichen und mit dem SK Gaming etwas Geld einnehmen will.

In letzter Zeit mehren sich die Berichte, dass gerade die großen E-Sport-Teams aus den USA gewaltige Summen akquirieren:

SK Gaming setzt jetzt auf frisch und hochqualitative Produkte von REWE. In LoL kann’s für SK Gaming jedenfalls nur besser werden.

Wie die US-Version eines solchen Sposnoring-Deals aussieht, kann man sich bei dem US-Team TSM anschauen:

