Bushido schleicht sich von 8 Kindern weg, um beste WoW-Gilde der Welt zu treffen: „Papa, wo gehst du hin?“

Die Gilde Echo hat gestern Nacht den Endboss im aktuellen Raid von World of Warcraft besiegt. Das tat man in einem zum E-Sport-Zentrum umgebauten Hotel in Hamburg-Bergedorf. Ursprünglich war dort ein „Event“ geplant, das war der Gilde dann aber doch nicht recht. Man wollte unter sich sein. Die Zuschauer lud man aus, aber Rapper Bushido ein. Der schlich sich von seinen 8 Kindern weg, Papa „müsse was erledigen.“

Wo wurde der Endboss gekillt?

In Hamburg entsteht ein Gaming-Zentrum, das „RCADIA“. Ursprünglich stand dort das „Commando Hotel“ – jetzt soll es das „größte Gaming-Haus Europas“ werden. Das RCADIA soll Events und Hotel-Zimmer bieten: Ein Einzelzimmer wird’s ab 49 Euro geben, wer das „Tiny Tina’s Wonderlands Gaming-Apartment“ bucht, ist mit 2.200 € dabei.

Im Moment befindet sich das RCADA im „Soft-Launch“, man hat noch nicht so richtig auf, es finden noch Umbau-Arbeiten statt, aber man startet erste Events.

Von Ende Februar bis Mitte März hatte man die Weltklasse-WoW-Gilde, Echo, zu Gast. Die wollten von dort aus den Endboss im neuen Raid bei WoW killen. Das ist ihnen gelungen – gestern Nacht starb der „Kerkermeister“ Ursprünglich war geplant, Zuschauer einzuladen, aber die Gilde war dann doch dagegen.

WoW: Andere Gangsterrapper hänseln Bushido wegen seines Hobbys

Hotel lädt Zuschauer ein – Gilde lädt sie wieder aus

Wie war die Planung? Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, war ursprünglich geplant, dass sich Zuschauer und Fans die Topgilde live vor Ort anschauen können.

Zuschauer sollen die Möglichkeit erhalten, sich auch als Einzelspieler oder als Team im Hotel einzumieten, um bei dem „Race to World First“ dabeizusein (via abendblatt). Das Rennen sie ja immerhin frei.

Gab’s das dann? Nein, das wurde offenbar im letzten Moment auf Wunsch der Gilde „Echo“ abgesagt. Man hat das Publikum wieder ausgeladen.

Wie die PR-Managerin des Teams sagt, wolle die Gilde „unter sich bleiben“.

Auf Nachfrage, ob man das Event wegen des Ukraine-Kriegs abgesagt habe, sagte sie, „Nein, es sei generell viel los“. Neben dem WoW-Rennen fänden gerade es andere Turniere und Umbauarbeiten statt. Die Gilde habe sich exklusiv schon Ende Februar eingemietet, um sich auf das Rennen vorzubereiten.

Wer zuschauen wollte, wie Echo das Rennen machte, musste das also digital verfolgen.

Bushido hat 8 Kinder:

„Papa hat was zu erledigen“

Was war mit Bushido? Der Rapper Bushido ist seit Jahren ein großer WoW-Fan und er durfte als einer der wenigen bei Echo in Hamburg vorbeischauen und die Elite-Spieler mal begrüßen.

Wie die PR-Sprecherin Nathalie in einem Video mitteilt, hatte man von Bushido im Vorfeld seines Besuchs nur als „Voldemort“ gesprochen, damit nicht jeder gleich mitbekommt, wer da in Hamburg vorbeischaut. Sie sagt, Bushido sei Fan von Echo, hat mitgeteilt, er würde gerne vorbeikommen und Echo habe das organisiert.

Das Segment beginnt etwa bei 1:34 Minute.

In einem Video der Veranstalter sieht man, wie Bushido den Spielern die Hand schütteln darf. Im Smalltalk mit einer Moderatorin erklärt er dann, er hat sich von seinen 8 Kindern weggeschlichen:

„Das ist einfach mein Traum, weißt du. Musste meiner Frau erst mal erklären, warum ich zwei Tage wegmuss. Normalerweise hab ich eher seriöse Sachen zu tun, entweder du bist im Studio oder hast ein Interview oder einen Auftritt. […] Ja, für mich [ist es auf jeden Fall seriös]. Aber erzählt das mal den Leuten, die da nicht so drinstecken und dann fragen meine Kinder so: „Papa, wo gehst du hin?“ Ich hab ja mittlerweile acht zu Hause und dann hab ich gesagt: Ja, Papa muss was erledigen und dann hab ich heimlich so: Tastatur rausgeschleppt.“ Bushido

Das Hotel in Hamburg war offenbar ein Wettbewerbs-Vorteil für Echo. Ein anderes Team im World-First-Rennen hatte Ärger mit ihrer Unterkunft:

