WoW-Spieler verrät, wie ihr mit einfachen Tricks das MMORPG viel schöner macht

Funktioniert der Trick wirklich bei allen? Nein. In den Kommentaren finden sich einige Personen, die sagen, dass sie keinen Unterschied wahrnehmen. Zudem soll der Effekt variieren, je nachdem, in welchem Gebiet ihr euch befindet.

Wer einen direkten Vergleich sehen möchte, findet hier ein Slider-Bild von SIDESKETCH ( via imgsli ) und hier ein weiteres aus der Community ( via imgsli) .

Unser WoW-Dämon Cortyn hat die Einstellungen selbst ausprobiert und ist vor allem von der Auflösungsskalierung begeistert: „Ich finde den Unterschied so krass. Als hätte ich in WoW plötzlich eine Brille aufgesetzt.“

Was sind das für Tricks? Für die Anpassungen benötigt ihr kein externes Tool und auch keine Addons, sondern ihr nehmt nur gezielte Anpassungen in den Einstellungen des Spiels vor.

Der Nutzer SIDESKETCH hat einen Screenshot zu World of Warcraft im reddit gepostet. Der sah so cool aus, dass viele Spieler wissen wollten, wie seine Einstellungen sind. Dabei verriet er einige Kniffe, die die Grafik in WoW tatsächlich schöner und sogar die Performance besser machen.

