Nachdem die Chefin hinwarf, soll eine Frau von Disney jetzt WoW-Entwickler Blizzard besser machen

Mit We Were Here Forever startet in wenigen Tagen ein witziges, asymmetrisches Koop-Spiel mit Rätseln und Puzzles. Seht hier den neuen Trailer.

Martinez soll an der „Kultur“ von Blizzard arbeiten, sich um die Entwicklung und Förderung von Talenten kümmern. Das entspricht wohl auch einer Vereinbarung, die Blizzard mit einem Gleichstellungs-Komitee getroffen hat (via mmorpg.com ).

Das ist jetzt die Neue : Blizzard hat jetzt Jessica Martinez als „First Vice President“ und „Head of Culture“ präsentiert. Sie ist damit sozusagen „die Nummer 2“ bei Blizzard hinter Ybara, den man im Februar 2022 geräuschlos zum „President“ befördert hat. Vorher war er nur „Leader“, was immer das heißt (via activisionblizzard ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Warum kündigte Oneal so früh? Offiziell kündigte Oneal im November 2021, weil sie an anderer Stelle für die gute Sachen kämpfen wollte.

Insert

You are going to send email to