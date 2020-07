Sturmgewehre gehören zu den beliebtesten Waffen in Call of Duty: Warzone. Allerdings scheiden sich die Geister dabei, welche Waffe die beste ist und welche man nutzen sollte. MeinMMO will deswegen von euch wissen: Welches Sturmgewehr ist euer Liebling?

Vermutlich hat jeder von euch mindestens ein Loadout in Warzone, in das er ein Sturmgewehr gepackt hat – vermutlich die M4A1 oder die Grau 5.56, da mit diesen Waffen die mitunter besten Loadouts möglich sind.

Allerdings bieten Sturmgewehre viele Möglichkeiten zur Anpassung. Sei es, um auf kürzeste Distanz mit Maschinenpistolen mitzuhalten, oder auf längere Distanz Scharfschützen Konkurrenz zu machen.

Von allen Klassen in Call of Duty sind Sturmgewehre die wohl vielfältigste und lassen sich für fast jeden Spielstil umbauen. Allein das macht sie schon recht beliebt. Dazu kommt, dass sie besonders im Battle Royale auch noch starke Werte aufweisen.

Selbst unscheinbare Sturmgewehre können zu richtigen Monstern umgebaut werden. Der YouTuber jackfrags zeigt etwa ein mächtiges Setup für die Oden, mit dem er alles in Warzone zerlegt.

Umfrage: Welches ist euer Lieblings-Sturmgewehr?

Mittlerweile gibt es elf Sturmgewehre, mit dem CR-56 AMAX als neuste Erweiterung zur Gattung. Wie gut die neue Waffe ist, haben wir von MeinMMO für euch im ausführlichen Review zur CR-56 AMAX mit Stärken und Schwächen erörtert.

Obwohl es schwächere Vertreter in der Klasse gibt, wie etwa das Salven-Gewehr FR 5.56, finden die meisten Gewehre irgendwo ihre Liebhaber und eine Einsatzmöglichkeit. Wir wollen deshalb nun von euch wissen: Welches Sturmgewehr spielt ihr am liebsten? Wählt dazu einfach euren Favoriten in der untenstehenden Umfrage (eine Auswahl pro Nutzer):

Auf welche Waffe fiel eure Wahl? Erzählt uns von eurem Liebling in den Kommentaren und warum gerade dieses Sturmgewehr euch so am Herzen liegt. Vielleicht habt ihr ja sogar einige Tipps für die Anderen?

Sturmgewehre stecken in den Loadouts vieler Spieler und besonders der Ruf der starken Vertreter der Klasse, wie die Grau oder M4A1, leidet mit der Zeit. Hier könnt ihr euch Hass-Waffen bei CoD anschauen, die alle spielen, was aber niemand zugeben möchte.