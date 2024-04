In einem Shooter auf Steam beherrschen Nagetiere und Vögel die Welt – doch als Katze im Roboteranzug kämpft ihr dagegen

Trailer zu "Tales of the Shire".

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Erster Trailer zum gemütlichen Hobbit-Spiel „Tales of the Shire“

Was euch erwartet? Wie der Trailer bereits zeigt, steuert ihr in Ultra Mega Cats eine Katze, die sich dem Kampf gegen fiese Nagetiere und Vögel stellt. Denn von diesen wurdet ihr gefangen gehalten, gehirngewaschen und als Kampfmaschine gehalten.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Wie der Name bereits vermuten lässt, schlüpft ihr in diesem Spiel in die Rolle einer mächtigen und kampfesfreudigen Katze. Im Team stellt ihr euch dann dem Kampf gegen die fiesen Nagetiere und Vögel, welche die Weltherrschaft an sich gerissen haben. Denn, wie alle wissen, sind letztlich Katzen die wahren Herrscher der Welt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to