In die Streaming-Szene ist Bewegung gekommen. Ein neuer Konkurrent von Twitch mit starken Verbindungen zum Glücksspiel wirbt einige der größten Streamer von Twitch ab. Auch um die MMORPG-Giganten von Twitch, Asmongold (WoW, Diablo 4), muss sich die Plattform wohl Sorgen machen. Für ihn scheint es keine Frage zu sein, ob er wechselt, sondern nur, wie viel Geld er für einen Wechsel bekommt.

Das ist die Situation:

Der Kick-Freund Trainwreck hatte im März angekündigt (via twitter), Kick werde 6 „Neuzugänge“ präsentieren, die Twitch und alle Freunde von Twitch schockieren werden.

Jetzt hat Kick mit xQc und Amouranth den größten Streamer und die größte Streamerin verpflichtet. Es sollen noch 4 weitere folgen. Als mögliche Kandidaten gelten für viele DrDisrespect und Asmongold.

Der MMORPG-Streamer Asmongold hat jetzt direkt darauf geantwortet, ob er wechseln wird.

“Es kommt darauf an, wie viel”

Das sagt Asmongold: Der beliebte Streamer machte am 17. Juni, nach dem Wechsel von xQc, einige Andeutungen, dass er extrem beschäftigt sei und sich um viele Dinge kümmern, viele Gespräche führen müsse.

Schließlich sagte er:

Wechseln wir die Plattform? Viele Leute haben mich gefragt, ob ich woanders hingehe. Die Leute fragen mich die ganze Zeit. Hmm … es kommt darauf an, wie viel. Also, wisst ihr, lasst sehen, was passieren. Also, ja. Ich mein, ich weiß es nicht. Wir werden sehen, was passiert.

Das sind die Versprechen: Auch wenn Asmongold sich noch mit einer klaren Antwort ziert, gibt er seinen Zuschauern zwei Versprechen für den Fall, dass er wechselt:

er wird konstant weiter streamen – es soll keine Pause geben

er wird mit anderen Plattformen keinen Exklusiv-Deal unterschrieben, wird also auf Twitch zu sehen sein, auch wenn er dann auf Kick oder YouTube den Großteil seiner Zeit verbringt

Das steckt dahinter: Das ist dieselbe Antwort, die eigentlich alle großen Streamer geben, MontanaBlack antwortete sehr ähnlich.

Es läuft darauf hinaus, dass die Streamer sagen: „Ja, ich würde vielleicht wechseln, aber das Geld muss stimmen.“ Immerhin ist Twitch durch die Prime-Abos und Stammzuschauer eine sichere Einnahme-Quelle. Wenn Streamer diesen sicheren Hafen verlassen und in unbekannte Gewässer ziehen, soll da schon ein richtiger Batzen Geld warten. Am besten so viel Geld, dass es das Leben für immer verändert und kein Risiko besteht.

Der Tweet kam unmittelbar, nachdem der Deal mit xQc bekannt wurde:

Mit dieser Antwort, “Kommt drauf an, wie viel sie mir bieten”, lassen sich die Streamer alle Optionen offen und wollen ihren Marktwert erhöhen. Streamer sind letztlich Ich-AGs und schauen genau darauf, was die Konkurrenz macht und wer wie viel verdient.

Wenn Asmongold weiß, dass xQc Kick 70 Millionen $ fest und 30 Millionen $ als Bonus wert ist, wird er das auch als Richtwert nehmen, wenn er selbst mit Kick verhandelt.

Gerade liegt da richtig Geld in der Luft, das kann jeder wahrnehmen, auch Asmongold.

An Asmongold ist Kick ohnehin schon lange dran:

