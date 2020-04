The Division 2 spielte am 21. April das Title Update 9 (TU9) auf die Server und brachte damit viele kleinere und einige größere Highlights. So können wir jetzt unsere alten Exos aufwerten, müssen aber richtig starke Items neu bewerten. Hier eine Übersicht der Patch-Note-Highlights.

Was ändert Title Update 9? Mit der umfassenden „Warlords of New York“-Erweiterung Anfang März änderte sich viel bei The Division 2 und auch jetzt arbeiten die Entwickler weiter an den Baustellen des Loot-Shooters sowie an seinem zweiten Raid.

Update 21. April – 18 Uhr: Der Nerf der M1A Klassik inklusive „Bakers Dutzend“ wurde in den offiziellen Patch-Notes nachgetragen und liegt bei annähernd 40 %.

Highlights der Patch Notes von Title Update 9

Mit einer Wartung kam nun am 21. April das nächste große Update: Title Update 9. Die wichtigsten Anpassungen lassen sich grob in 3 Kategorien aufteilen:

Balance-Änderungen

Exotic-Werkstatt

Bug-Fixes

Die umfassenden Patch-Notes gibt es aktuell nur auf Englisch und hier findet ihr eine deutsche Zusammenfassung der spannendsten Änderungen.

Balance-Anpassungen mit TU9

Die Entwickler kündigten schon vor einer Weile an, das die 3 stärksten Items für Schadens-Builds geschwächt werden:

Dienstleister-Handschuhe – Rüstungs-Schaden von 11 auf 8 %

Der unsichtbare Mann – Lebensenergie-Schaden von 21 auf 11 %

Gebet des Fuchses – Schaden gegen ungedeckte Ziele von 15 auf 8 %

Diese Items verlieren dadurch einiges an Schlagkraft. Sie könnten aber weiterhin interessant bleiben, da sie die Möglichkeit bieten, einen multiplikativen Bonus in eure Schadens-Gleichung zu bringen. Wenn ihr also eines der Attribute noch nicht auf euren Waffen verbaut habt, dann kriegt ihr hier womöglich trotzdem noch einen starken Wert.

Gebet des Fuchses musste ordentlich Feder lassen. Statt 15 gibts jetzt nur noch 8 % mehr Schaden auf ungedeckte Ziele.

Dazu kommen so einige Änderungen bei den Exotics:

Sawyers Kneepads – Rework: Bringt jetzt mehr Schaden, wenn ihr still steht

Diamant-Klapperschlange – Rework: Garantiert euch jetzt für 5 Sekunden kritische Treffer

Lady Death – Beeinflusst nicht mehr die Geschützturm-Fertigkeiten

Bullet King – Grundschaden gleicht nun der nicht-exotischen Waffen-Variante

Imperiale Dynastie – Kürzerer Cooldown

Dodge-City-Holster – Kürzerer Cooldown

Gnadenlos & Rücksichtslos – Erhöhter Explosions-Schaden

Und Änderungen bei Talenten:

Neu zugewiesen – Kürzerer Cooldown

Empathische Lösung – Längere Buff-Dauer

Schleichender Tod – Größerer Radius, kürzerer Cooldown

Wechselmannschaft – Markierungen bleiben, wenn keine Fertigkeit im Cooldown ist.

Die Anpassungen hier waren im Großen und Ganzen schon bekannt. Wenn ihr einen genauen Blick auf Änderungen und Auswirkungen für die Exotics werfen wollt, schaut hier vorbei:

The Division 2 kündigt Überarbeitungen bei BiS-Items und Exotics an – Die Einzelheiten

Die exotischen Knieschoner von Sawyer kriegen eine neue Funktion und geben jetzt einen Schadens-Bonus.

Weitere interessante Änderungen? Nicht nur Exos und Talente kamen auf den Prüfstand. Auch einige Missionen, NPCs und die Waffengattung der Sturmgewehre dürfen sich über Anpassungen freuen:

Sturmgewehre – Lebensenergie-Schaden kann jetzt bis auf 21 % hochgehen

Wahrer Patriot (Gear-Set) – Der weiße Buff bringt nur noch 2 % Rüstung pro Sekunde

Missionen – Die beiden Pentagon-Missionen sind jetzt leichter, ebenso Liberty Island. Wall Street und „Gestrandeter Tanker“ wurden angepasst.

NPCs – Viele kleinere Anpassungen. Status-Effekte machen weniger Schaden, Elite-Gegner machen weniger Schaden auf Skills.

Shotgun-Sniper – Alle Shotguns der Gegner machen weniger Schaden und haben teilweise weniger Reichweite.

Abtrünnige Agenten – Diese Zufalls-Gegner sind jetzt nicht mehr ganz so hart – Weniger Rüstung und Schaden.

Fertigkeiten – Mit einem Schild können wir nicht mehr ins Visier und der Sniper-Turm hat nun 50 Meter Reichweite.

Blaupausen – Es gibt nun neue Warlords-Mods zum craften und Invasion-Missionen (Erster Durchgang) sowie tägliche Projekte geben jetzt Blaupausen des allgemeinen Blueprint-Pools.

Gab es einen versteckten Nerf? Ja, gab es. Berichte über eine geheime Änderung, die nicht in den Patch Notes stand, haben sich bestätigt. Das starke Gewehr M1A Klassik, zu dem auch das beliebte benannte Item „Bakers Dutzend“ zählt, wurde stark generft. Der Schaden ging um knapp 40 % runter.

M1a totally nerfed around 40% — George Nash (@GeorgeN18438122) April 21, 2020 George Nash merkt auf Twitter an: „M1A komplett generft um 40 %“.

In dem Nachtrag der offiziellen Patch Notes entschuldigen sich die Entwickler dafür. Aufgrund eines Kommunikations-Fehlers wurde der Nerf nicht in die Liste aufgenommen.

Exotics-Werkstatt, besserer Exo-Loot und Raid-Gear für alle

Über die Exotic-Werkstatt sprachen die Entwickler schon ausgiebig in ihrem wöchentlichen Livestream zu Division 2 „State of the Game“ und mit TU9 kam sie nun ins Spiel. Wir können für eine exotische Komponente und ein paar Materialien unsere alten Stufe-30-Exos auf das WoNY-Level heben. Dazu bekommen wir die Möglichkeit, unsere Exos neu auszuwürfeln.

Was hat es mit dem besseren Exo-Loot auf sich? Die Aktivitäten bei Division 2 haben verschiedenen Loot-Qualität-Stufen. Je nach Schwierigkeit erhalten wir Items, die einen bestimmten Minimal-Wert bei den Attributen nicht unterschreiten. Je höher der Schwierigkeits-Grad, desto höher die Minimal-Werte des Loots.

Ab TU9 droppt jedes Exo nun auf der höchsten Loot-Stufe, egal, auf welchem Schwierigkeits-Grad ihr die exotischen Items einsackt. Das gilt für die alten Exos, wenn ihr etwas neu auswürfelt, sowie für die neuen Exos, die mit „Warlords of New York“ ins Spiel kamen.

Was ist mit dem Raid-Gear? Es gibt ein paar Gear-Sets, von denen ihr die Rüstungsteile „Weste“ und „Rucksack“ nur im Raid „Dunkle Stunden“ bekommt. Mit TU9 kriegt ihr diese begehrten Teile mit den besonderen Talenten nun auch außerhalb des Raids. Damit gibt es keine Raid-exklusiven Gear-Sets mehr.

An der Crafting-Bank können wir nun Exotics aufwerten und Re-Rollen.

Massig Bug-Fixes mit TU9

Die Liste der Bug-Fixes ist verdammt lang. Mehr als 50 Einträge schmücken die Patch-Notes. Ein paar der interessantesten Problemlösungen gibts hier:

Raid – Razorback gab manchmal keine Raid-Schlüssel, wenn man ihn geschafft hat. Das wurde behoben.

Acosta Go-Back – Hat nun die richtige Beschreibung.

Asse & Achten – Das Rucksack-Talent sollte nun richtig funktionieren.

Nemesis – Funktioniert jetzt richtig mit dem Fokus-Talent.

Spezialisierungen – Mods skalierten nicht korrekt auf Stufe 40.

UI – Viele kleine Ausbesserungen bei fehlerhaften Menüanzeigen.

Missionen – Viele Fehler von feststeckenden NPCs oder kaputten Deckungen wurden behoben.

Open World – Hunter-Aktivitäten konnten oft nach einem Tod nicht wiederholt werden. Das wurde behoben

Wenn ihr euch die komplette Liste aller Änderungen und Anpassungen ansehen wollt, findet ihr sie auf Englisch hier im Ubisoft-Forum.

Der April stand bei Division 2 ein bisschen im Zeichen des DPS-Glitches, der zu vielen Banns und Account-Rollbacks führte. Die Entwickler griffen hart durch und mussten sich gegen viel Kritik verteidigen, wurden aber auch dafür gelobt. Es wird spannend zu sehen, wie nun die aktuellen Änderungen bei den Agenten ankommen.