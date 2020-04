The Division 2: Hinweise zum 2. Raid in TU9 aufgetaucht – Startet „in Kürze“

Das neue Title Update 9 brachte nicht nur allerlei Änderungen und Fixes für The Division 2 mit sich, sondern endlich auch einen konkreten Hinweis auf den 2. Raid. So wie es aussieht, geht dieser schon bald an den Start.

Moment, ein neuer Raid? Da war ja was: Aktuell hat The Division 2 nur einen Raid zu bieten – Operation: Dunkle Stunden. Doch eigentlich sollte das Spiel längst einen 2. Raid haben. Dieser war ursprünglich im Zuge des 2. DLC aus Jahr 1, Episode 2 – The Last Castle, sowie Title Update 6 geplant.

Doch das Spiel hatte zu der Zeit andere Probleme, die man fixen wollte, bevor man einen neuen Raid veröffentlicht und die Probleme sich auch darauf übertragen. So wurde der 2. Raid von den Entwicklern auf das Frühjahr 2020 verschoben.

Seitdem ist es um diese Spitzen-Aktivität des PvE ziemlich still geworden. Bis heute. Denn nachdem heute das große, neue Title Update 9 (TU9) erschienen ist, sind Ingame nun Hinweise zu dem aufgeschobenen Raid aufgetaucht. Wir fassen zusammen, was bisher darüber bekannt ist.

Diese Hinweise sind nun aufgetaucht: Begibt man sich zum Hubschrauberpiloten auf der erhöhten Plattform beim Weißen Haus oder schaut sich die Raid-Sektion in der Gruppenverwaltung an, so stellt man fest, dass seit heute ein neuer Reiter dazugekommen ist.

Die Ankündigung des neuen Raids

Dieser befindet sich rechts neben Operation: Dunkle Stunden. Dort ist ein Industriegelände zu sehen, als Überschrift heißt es „In Kürze“. Zudem gibt es einen kurzen Begleit-Text.

Was spricht für den Raid? Zunächst einmal, dass ein neuer Reiter in der Raid-Sektion dazugekommen ist. Zudem liefern das Hintergrundbild sowie der Text weitere Hinweise darauf.

So wurde der 2. Raid bereits als Foundry-Raid von den Entwicklern bezeichnet, also als Gießerei-Raid. Dort sollten die Spieler auf die True Sons treffen, hieß es einst in einer früheren Präsentation auf der E3 2019. Auch ein erstes Concept-Art war damals bereits zu sehen:

Auch das Hintergrundbild des neuen Raid-Reiters könnte durchaus eine Gießerei darstellen. Zudem spricht der dazugehörige Text davon, dass sich einige Mitarbeiter in einer Metall-Gießerei ein Lager eingerichtet hatten und dort die Maschinen so umbauten, dass sie lebenswichtige Dinge damit herstellen konnten. Und das hat den True Sons offenbar nicht gepasst. Sie haben die meisten Arbeiter getötet (und sich dort offenbar eingenistet).

Es passt also alles zusammen.

Wann startet der neue Raid? Ein genaues Datum gibt es nicht, doch lange kann es nicht mehr dauern. Denn nach langer Verschiebung würde Massive wohl kaum „In Kürze“ schreiben, wenn die Spieler noch länger auf den Raid warten müssten. Einige hoffen, dass es im kommenden State of the Game am 22. April weitere Details dazu geben wird.

Braucht man die Warlords-Erweiterung für den 2. Raid? Nein, der neue Raid wird nicht die Erweiterung Warlords of New York voraussetzen.

Er kommt als kostenloser Inhalt und zählt ursprünglich noch zu den Jahr-1-Inhalten von The Division 2. Auch, wenn ihr nur das Grundspiel besitzt, könnt ihr den 2. Raid also angehen.

Der Raid wird deshalb übrigens mit beiden Level-Systemen spielbar sein. Es wird einer Version für Agenten auf Ausrüstungs-Stufe 515 geben (Grundspiel) und eine für Agenten auf Level 40 (Warlords-Erweiterung).

Übrigens, es gibt 2 Gear-Sets, von denen man vermutet, dass man sie im neuen Raid bekommen könnte: Zwei starke Gear-Sets noch nicht im Spiel – Ist es Raid-Loot?