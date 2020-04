The Division 2: TU9 kommt schon nächste Woche – Hier die wichtigsten Änderungen

The Division 2 kündigte sein nächste großes Update für kommenden Dienstag, 21. April, an. Title Update 9 bringt neuen Schwung in die Exo-Wirtschaft. Wir erklären die wichtigste Änderung.

Seit dem Start der großen Erweiterung „Warlords of New York“ schrauben die Macher von The Division 2 an ihrem neuen Gear-System. Mit TU9 stehen nun die Exotics auf der To-do-Liste.

Wann kommt das Update? Wenn alles glatt läuft, kriegen wir am Dienstag, dem 21. April zwischen 8 und 9 Uhr, mit der wöchentlichen Wartung das nächste große Update.

Im „State of the Game“ vom 15. April sprachen die Entwickler bereits ausführlich über die kommenden Änderungen, meinten aber, dass die aktuelle Krisen-Situation und die damit verbundene Arbeit im Home-Office noch zu Verschiebungen führen könnten. Die Patch Notes kommen wahrscheinlich am Montag vor dem Update.

Title Update 9 bringt eine „Exotic-Werkstatt“

Was ist die wichtigste Neuerung? Wie schon angekündigt, bringt Division 2 mit TU9 ein neues Feature für die Exotics – Eine Art Exotic-Werkbank.

Hier können wir unsere alten Vor-Warlord-Exos auf das neue Maximal-Level 40 bringen und damit wieder für unsere aktuellen Builds interessant machen. Doch die neue Werkbank kann noch mehr. Exos mit schlechten Werten können wir komplett neu erschaffen und auf einen besseren Roll hoffen.

Der neue Menübildschirm der Exo-Werkstatt (Entwickler-Build) Quelle: Ubisoft

Wie funktioniert die neue Exo-Werkbank? Nikki Kuppens, Senior Game Designer bei Division 2 und unter anderem für die Waffen verantwortlich, erklärte die Funktion der neuen Werkbank im „SotG“ ausführlich. Sie kommt mit 2 grundsätzlichen Funktionen:

Vor-Warlords-Exotics können auf Stufe 40 gebracht werden. Stufe-40-Exos können neu ausgewürfelt werden.

Um die Exotics aufzuwerten oder neu auszuwürfeln braucht ihr jeweils eine „Exotische Komponente“, die ihr beim Zerlegen von Exotics erhaltet. Mit TU9 verringert sich allerdings die Menge an Exo-Komponenten, die wir beim Zerlegen von Exotics erhalten – Von 2 auf 1.

Die Exo-Werkbank wird als Teil der Crafting-Werkbank eingeführt und funktioniert mit Exo-Blaupausen. Die Blueprints gibts direkt neben der Werkbank in Washington – Inaya verkauft sie für ein paar Credits.

Die alten Jahr-1-Exos werden wieder interessant.

Wichtige Fragen zur neuen Exo-Werbank

Kann ich Exos unter Stufe 30 verbessern? Welches Level eure Exos haben, spielt bei der Aufwertung keine Rolle. Ihr könnt alle alten Exos aus eurer Kiste kramen und schauen, was ihr jetzt aufwerten wollt.

Kann ich die Exos öfter Re-Rollen? Ja, jedes Exo kann beliebig oft neu ausgewürfelt werden – Solange ihr die benötigten Materialien auftreiben könnt.

Kann ich diese verrückten Editions-Exotics upgraden? Mit dem Start von Division 2 kamen direkt einige besondere Exos ins Spiel, die nur für Vorbesteller oder mit speziellen Editionen des Spiels verfügbar sind:

Wiegenlied – Schrotflinte

Rücksichtslos – Gewehr

Seit Release gab es immer wieder Verwirrung darüber, wie man diese Teile aufwerten kann und was sie überhaupt bringen. Beide Waffen sind wohl von dem System der Aufwertung ausgeschlossen, doch ihr könnt die Exo-Waffen dann auf Stufe 40 looten.

Die spezielle Exo-Schrotflinte Wiegenlied kriegt ihr nach TU9 auch auf Stufe 40.

Kann ich durch den Re-Roll God-Rolls verlieren? Habt ihr auf einem Exo bereits ein Attribut als God-Roll, seid aber noch nicht ganz zufrieden damit und entscheidet euch für einen Re-Roll, dann verschwindet auch der God-Roll, der vorher drauf war.

Wenn ihr ein Exotic durch die Reroll-Werkbank jagt, bekommt ihr nämlich technisch gesehen ein komplett neues Item. Mit ein wenig Glück habt ihr auch danach wieder den God-Roll drauf, doch grundsätzlich werden alle Werte des Items neu ausgewürfelt.

Allgemeine Änderungen bei den Exos

Wie stark werden die gefundenen oder gecrafteten Exos? Die Rüstungen und Waffen erhalten mit TU9 einen kräftigen Roll-Boost. Nikki Kuppens erklärte es so: Je nach Schwierigkeit der Aktivitäten, in denen ihr Loot erspielt, bewegen sich die Werte, die auf den Ausrüstungen drauf sind, in einem bestimmten Bereich.

Sie haben also eine Stärke-Einteilung und je höher die Stärke-Stufe der Items, desto höher sind die Minimal-Werte der Attribute, die auf den Items drauf sind. Das gilt für alle Items und Schwierigkeits-Stufen.

Mit TU9 ändert sich das bei den Exos. Sie gehören dann immer der höchsten Stärke-Stufe an. Jedes Mal, wenn ihr ein Exo findet, craftet oder Re-Rolled kommen sie mindestens mit den höchsten Minimal-Werten für ihre Attribute. Die Werte können besser sein, aber niemals schlechter als der Minimal-Wert der höchsten „Loot-Stufe“ – Egal auf welchem Schwierigkeits-Grad ihr sie findet. Ob das auch die Stufe ist, auf der die Exos aus den „Exo-Kisten“ kommen, erwähnte er allerdings nicht.

Wie hoch sind die Chancen auf ein richtig starkes Exo? Laut Nikki Kuppens, genauso hoch wie auf ein „Schlechtes“. Es gibt keine versteckten Mechaniken, welche die Attribute der Exos voneinander abhängig macht oder höhere Wahrscheinlichkeiten für einen niedrigen Wert.

Fast volle Werte auf einem Exo sehen toll aus, aber es müssen auch die richtigen Attribute sein.

Sollte ich jetzt irgendwie reagieren? Zerlegt alle Exos die ihr doppelt habt. Die „Exotischen Komponenten“ bekommen mit TU9 eine wichtigere Rolle, ihr kriegt aber auch weniger. Vor TU9 gibts 2 Komponente fürs zerlegen, danach nur noch eins. Habt ihr Exos doppelt – Verschrotten und Exo-Komponenten einsacken.

Bis TU9 solltet ihr auch nicht gezielt auf die Jagd nach Exos gehen, da diese mit dem Title Update meist bessere Chancen auf einen annehmbaren Roll haben.

TU9 Highlight: Exo-Werkstat – Dazu viele Balance-Anpassungen

Was bringt TU9 noch? Was genau alles im neuen Update steckt, wissen wir noch nicht. Die Patch Notes kommen wohl am Montag, also einen Tag vor dem Update. Wir wussten schon eine Zeit lang, dass Division 2 zwei Updates für den April plant und auch ungefähr, was drin steckt. Für die Dark Zone sind für TU 9 übrigens keine Änderungen geplant, aber die Entwickler betonen, dass sie an weiteren Verbesserungen arbeiten.

Es kommt noch einiges an Balance-Änderungen und Fixes ins Spiel, doch der wichtigste Punkt ist die Exo-Werkbank, die uns liebgewonnene Stücke aus dem ersten Jahr wieder einsetzen lässt. Unsere liebsten Stücke aus Jahr 2 müssen wir nach TU9 wohl neu bewerten. Wir bekommen zwar ein paar starke Exo-Buffs- und Re-Works mit dem Update, doch ein paar der stärksten Items werden wohl generft.