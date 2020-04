The Division 2 gibt uns 4 mächtige Exos – Nimmt uns dafür stärkste Items

Bei The Division 2 gelten aktuell 3 Items für Schadens-Builds als gesetzt und die Entwickler kündigten an, diese Überflieger zu nerfen. Im Austausch dafür bekommen wir aber 4 köstliche Exo-Reworks und -Buffs.

The Division 2 warf mit der großen „Warlords of New York“-Erweiterung sein komplettes Geargame über den Haufen. Mittlerweile basteln wir schon über einen Monat an neuen Builds und viele Agenten konzentrieren sich auf einen starken Schadens-Build. 3 Best-in-Slot-Items stehen hier besonders im Fokus:

„Gebet des Fuchses“ mit Schaden gegen ungedeckte Ziele

„Dienstleister-Handschuhe“ mit Rüstungs-Schaden

„Der unsichtbare Mann“ mit Lebensenergie-Schaden

Viele Agenten dürften auf der Suche nach starken Varianten dieser begehrten Rüstungs-Teile sein. Doch die Entwickler kündigten bereits an, dass alle 3 in einem der nächsten Updates geschwächt werden. Im Gegenzug erhalten wir dafür allerdings 4 stärkere Exos. Schaut euch hier die Einzelheiten an.

Nerfs aufgrund falscher Berechnungen der Werte

Warum werden die jetzt generft? Diese besonders starken Items stören die Build-Vielfalt. Nach Aussagen der Entwickler im „State of the Game“ vom 1. April haben sie grundsätzlich nichts gegen Best-in-Slot-Items, doch diese 3 übertreiben es etwas.

Bruce Kelly, Game Designer bei Division 2, sagte dazu, dass sie bei diesen 3 Attributen mit den „falschen Zahlen“ gearbeitet hätten. Er führt es zwar nicht weiter aus, doch meint, dass sie diese falschen Berechnungen nun wieder aus dem Spiel nehmen wollen.

Dazu kommt, dass diese Items zu Marken-Ausrüstungen gehören, die Boni auf ganz bestimmte Waffen geben. Möchten wir also komplett von den Werten dieser Teile profitieren, sind wir gezwungen, ein Gewehr und ein LMG zu spielen. Tatsächlich eine starke Kombination, aber diesen „Zwang“ wollten die Entwickler eigentlich vermeiden.

Schaden gegen ungedeckte Ziele kommt auf „Gebet des Fuchses“ immer als God-Roll.

Was ist mit diesen falschen Zahlen gemeint? Gut möglich, dass es sich bei den „falschen Zahlen“ um die Tatsache handelt, dass diese besonderen Talente den Schaden „multiplikativ“ erhöhen und nicht „additiv“, wie die meisten Stärkungen des Waffen- oder Fertigkeiten-Schadens. Statt einfach nur als Prozentzahl auf den Schaden gerechnet zu werden, verstärken diese Talente nämlich den endgültigen Schaden noch einmal um den Wert.

Bei einer 20%-Stärkung würde beispielsweise ein Schadens-Wert von 200% dann nicht auf 220% hochgehen, also dazu addiert werden, sondern auf 240%, da der fertige Schadens-Wert mit 1,2 multipliziert wird.

3 BiS-Items gegen 4 starke Exos in TU9

Doch es gibt auch gute Balance-Nachrichten zum TU9. Wir bekommen nicht nur die Möglichkeit, unsere alten Exotics aufzuwerten, sondern 4 Exos bekommen auch einen richtig starken Buff.

Der Division-YouTuber „NothingButSkillz“ hat sich die kommenden Buffs in seinem englischen Video schon einmal genauer angesehen und stellt fest, dass diese 4 Exotics dann richtig Spaß machen könnten:

Sawyers-Knieschoner

Imperialer Holster

Diamant-Klapperschlange

Dodge-City-Holster

Was können die Sawyers-Kneepads nach TU9? Bisher sind die einzigen exotische Knieschoner im Spiel ein reines Tank-Item. Wenn wir ein paar Sekunden hinter einer Deckung stehen ohne zu feuern, haben wir dann kurz Immunität gegen Schaden, bis wir unseren nächsten Schuss setzen. Dazu wird man nicht mehr durch Explosionen zurückgeworfen.

Die kurze Immunität ist ganz nett, bringt aber im Vergleich keine gute Leistung zu dem, was wir dafür aufgeben müssten. Dazu kommt, dass die Kneepads nur mit Verteidigungs-Attributen rollen.

Mit TU9 stärkt das Exo dann den Schaden. Jede Sekunde, die wir uns nicht bewegen, erhöht den gesamten Waffen-Schaden um 3%, bis zu maximal 10 Stapeln. Mit dem 30%-Schadens-Buff soll das Exotic dann für Tank- und Damage-Builds interessant werden. Die Standhaftigkeit bei Explosionen behält das Item übrigens bei.

Sawyers-Kneepads geben nach TU9 einen kräftigen Schadens-Buff.

Was kann der imperiale Holster nach TU9? Dieser Holster ist jetzt schon ziemlich stark und bekommt mit TU9 nochmal einen kleinen Boost.

Dieses Exo ist was für Fans von Status-Effekten. In einem Kampf bekommen alle Gegner innerhalb von 20 Meter den Status „Brennend“, ohne das man etwas dafür tun muss. Nahe Gegnergruppen, mit denen ihr einen Kampf anfangt oder mutige Banditen, die euch zu nahe kommen, gehen spontan in Flammen auf. Dieser Effekt triggert bisher alle 40 Sekunden. Mit TU9 geht die Abklingzeit auf 35 Sekunden runter.

Builds, die auf Status-Effekte setzen, können so noch stärker vom „Imperial Holster“ profitieren.

Was kann die Diamant-Klapperschlange nach TU9? Diese Anpassung hört sich besonders spannend an, denn es könnte eine ganz neue Art von Crit-Builds ermöglichen.

Bisher markierte die Waffe einen zufälligen Gegner. Erwischen wir den markierten Typen, garantiert uns die Diamant-Klapperschlange beim nächsten Treffer einen kritischen Hit, dessen Schaden um 20% verstärkt wird (multiplikativer Schaden).

Auch nach TU9 markiert das Gewehr noch Gegner. Doch ein Treffer führt dazu, dass wir in den nächsten 5 Sekunden sichere kritische Treffer haben. Mit dieser „kritischen“ Fähigkeit wären Crit-Builds denkbar, die komplett auf Crit- und Headshot-Schaden gehen, da man sich für einen kleinen Zeitraum eine 100%-Chance auf kritische Treffer sichern kann.

Ob die 20%-Stärkung erhalten bleibt, ist bisher noch nicht ganz klar.

Das Exo-Gewehr „Diamant-Klapperschlange“ gibts in den Expeditions-Missionen und hat auch ein exotisches Aussehen.

Was kann der Dodge-City-Holster nach TU9? Der zweite Exo-Holster kriegt ebenfalls einen Buff und stellt seine Fähigkeit dann öfter zur Verfügung.

Je länger wir unsere Pistole im Holster tragen, desto stärker wird der nächste Schuss mit der Nebenwaffe. Die Zahlen hier sind jetzt schon verdammt stark – Auf bis zu 1.000% kann die Stärkung hier hochgehen. Doch es dauert 50 Sekunden, bis der Buff voll geladen ist. Im Ausgleich zu dem, was wir aufgeben müssen, ist diese Stärkung der Pistole leider eher schwach.

Um das Talent attraktiver zu machen, lädt der Buff dann innerhalb von 30 Sekunden voll auf. Alle 0,3 Sekunden erhöht sich der Schaden der geholsterten Pistole um 10%. So könnt ihr immer mal einen harten Schuss aus der Seitenwaffe lassen und anstürmende Gegner in die Schranken weisen.

Wann kommen die Änderungen? Geplant sind diese Anpassungen zwar für TU9, aber sicher ist das noch nicht. Die Entwickler bei Division 2 sitzen aufgrund der aktuellen Corona-Krise im Home-Office, wollen uns aber weiter regelmäßig mit Updates und News versorgen. Insgesamt sind für April 2 Updates geplant und das TU 8.5 kam schonmal pünktlich. TU9 soll dann Ende April kommen.